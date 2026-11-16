El tenista español Carlos Alcaraz ha resuelto su debut en las Finales ATP con un triunfo incontestable sobre el estadounidense Frances Tiafoe: un doble 6-2 en apenas una hora de partido (1:09). El murciano ha mostrado este lunes en el Inalpi Arena de Turín su candidatura a ganar el torneo de maestros, del que fue finalista el año pasado.

El tenista de El Palmar (Murcia) lleva un balance de 8-5 en sus apariciones en el 'masters', con una evolución claramente a más desde que debutara en 2023. El año pasado sólo le paró en la final el italiano Jannik Sinner, el gran ausente en su país este año.

Sin el transalpino, el alemán Alexander Zverev se erige como el gran favorito por ser el número uno del mundo y el gran rival de Alcaraz. No obstante, el tenista de Hamburgo se ha visto también beneficiado por las lesiones de sus rivales en el 'top 3' de la ATP. 'Carlitos' ha tenido una baja prolongada por la lesión de muñeca que sufrió en abril en pleno Conde de Godó, pero desde su reaparición ha dado muestras de estar en un gran nivel de forma y llega después de ganar el Masters 1000 de París-Bercy.

Alcaraz comenzó como un ciclón llevándose cuatro juegos seguidos, dos al resto y otros dos con su saque en blanco. Tiafoe tardó en reaccionar ante tal vendaval de efectividad por parte del murciano. El estadounidense celebró su primer juego como si de un triunfo se tratrara.

Al español le bastó con mantener su servicio para adjudicarse la primera manga con una exhibición de tan sólo un punto perdido en los cuatro juegos disputados con su saque (16/17).

El tenista de Maryland se tomó más en serio el segundo set y no quiso que se le escapara tan rápido como el anterior. No obstante, a pesar de su resistencia, Alcaraz doblegó el saque del estadounidense en el tercer juego, destapando el tarro de las esencias en la subida a la red.

Tiafoe no se rindió y aprovechó un pequeño bajón en el porcentaje de primeros servicios del español (65%) para acecharle en el sexto juego y gozar de sus primeras ocasiones de rotura. Alcaraz tuvo que sacar lo mejor de su juego de derecha para anular la ofensiva de su rival.

Esa resistencia de Alcaraz hizo mella en el ánimo de Tiafoe, que volvió a ceder su servicio en el siguiente juego, dándole al murciano la opción de cerrar el partido con su saque, que se había mostrado sólido hasta ese momento. Ese bajón en el anterior juego quedó como una mera anécdota.