El entrenador madrileño Pepe Mel despierta y evoluciona favorablemente después de sufrir un ictus

El entrenador de fútbol Pepe Mel ha despertado y evoluciona favorablemente después de que se le haya retirado la sedación postoperatoria por un ictus, informa el Real Betis. El técnico madrileño sufrió el accidente vascular el pasado 1 de noviembre por el que tuvo que ser operado.

El que fuera también entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas, entre otros equipos, ha despertado y dado muestras de una buena evolución una vez que se le ha retirado la sedación con la que permanecía en la UCI del hospital sevillano en el que está ingresado desde que el pasado 1 de noviembre, informa Efe.

El técnico madrileño, símbolo del Betis como jugador y entrenador, seguirá preparándose para volver a pasar por quirófano y corregir la malformación congénita que está en el origen del episodio vascular, de acuerdo con las fuentes familiares citadas por el club bético,.

La familia ha agradecido las muestras de cariño de todo el mundo del fútbol en general y del Betis y los béticos en particular, y ha enfatizado que Pepe Mel seguirá luchando 'Gracias a Dios'.

Pepe Mel, de 63 años, ha entrenado, entre otros y además del Betis, a Murcia, Tenerife, Getafe, Alavés, Rayo Vallecano, Deportivo, UD Las Palmas, Málaga y Almería.