Cancelo regresa al Barça y se presenta fuera del Gamper

El lateral portugués ha firmado su vuelta al Barcelona este jueves, esta vez como jugador en propiedad, en el despacho del presidente Joan Laporta. Se abre, así, una tercera etapa de Joao Cancelo en el club azulgrana desde su llegada como cedido a las filas lideradas por Xavi Hernández en la temporada 2023-2024 que después continuó hasta la segunda mitad del curso pasado bajo las órdenes de Hansi Flick. Es un objetivo cumplido esta reincorporación para el jugador, que dijo haber querido esperar al equipo culé.

Reencuentro con el Barça y con Rodri Cancelo se suma a Anthony Gordon, Karim Adeyemi, Jesse Bisiwu y Rodrigo Hernández y se convierte en el quinto fichaje del FC Barcelona este verano. Para el Barça supondrá un refuerzo de la posición lateral a través de un jugador que se mueve con solvencia por ambas bandas. Fue su desempeño en su última etapa con el Barça lo que ha convencido a la dirección técnica y a Flick para recuperarle. De esta forma, se reencuentra el jugador con el Barça y con Rodri, con el que compartió tres años y medio en el Manchester City.