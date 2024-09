Diego Simeone se 'viste' de Luis Aragonés ante el estreno en Champions: "Hay que ganar"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego 'Cholo' Simeone, ha sacado en rueda de prensa previa al partido contra el Leipzig de la primera jornada de la Champions League el espíritu de Luis Aragonés: "Hay que ganar, los equipos necesitan ganar".

Al igual que hiciera el 'Sabio de Hortaleza' con aquel mítico "ganar, ganar y volver a ganar", el técnico argentino le da valor a la victoria en el nuevo formato porque augura que los ocho primeros, que accederán directos a octavos de final, "sacarán de 20 puntos para arriba".

"Hay que ganar, está claro que los ocho primeros sacarán de 20 puntos para arriba. Nos invita a todos a apostar por ganar. Podemos ver una Champions más entretenida para la gente porque, repito, que los equipos necesitan ganar. Los empates te sirven hasta cierto punto. Habrá que competir fuerte", ha reiterado en la comparecencia.

Simeone ha reconocido haber visto de este martes "el Liverpool - Milan, me gustó mucho, muy dinámico", pero ha omitido hablar del estreno del Real Madrid. El Cholo se ha mostrado "ilusionado" por afrontar una nueva Champions League: "Me imagino un estadio con muchas ganas, ojalá que podamos transmitir desde abajo toda esa energía. Es la número 13 que hacemos, para los hinchas del Atlético ha sido un paso enorme. Nosotros nos tenemos que poner a la altura y exigirnos más, no saliendo del partido a partido".

El técnico rojiblanco ha sido preguntado por dos jugadores en momentos de forma distintos. Sobre el argentino Julián Álvarez, que se estrenó con gol contra el Valencia este domingo, ha valorado su adaptación: "Es un chico noble, trabajador, tiene muchísimas cosas importantes para darnos. Tuvo unas vacaciones cortas, la Copa América, las Olimpiadas, el revuelo de me voy o me quedo en el City... hay que ayudarle. Por suerte tiene un buen grupo de compañeros. Ojala sea el gol que vimos el otro día el primero de muchos por llegar".

En el otro lado de la balanza, el noruego Alexander Sorloth que tras estrenarse en el primer partido contra el Villarreal lleva cuatro de sequía: "Lo veo muy bien, un jugador importante para nosotros juegue 10 minutos, 20 o 70. Lo necesitamos de la manera en que esta jugando, ha tenido situaciones de gol en casi todos los partidos. Necesitamos que esté más contundente en ese final de jugada, él sabe que lo tiene que tener".

En cuanto al rival, el Leipzig, el Cholo ha elogiado su versatilidad a la hora de jugar de distintas maneras: "Veremos con lo que nos encontramos, hemos visto las dos versiones. Contra el Unión Berlín atacaron todo el partido, tienen gente veloz de mitad de campo para arriba, y contra el Leverkusen jugaron refugiándose y saliendo al contragolpe".