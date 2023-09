Pepe Domingo Castaño ha fallecido a los 80 años de edad y con él se va una de las voces radiofónicas más icónicas de nuestra historia. Nacido en Dodro-Lestrove el 8 de octube de 1942, Pepe Domingo recorrió un largo camino hasta llegar a ser quien era. Nada de lo que pasó luego fue premeditado, ya que empezando cursando los estudios de magisterio y su primer trabajo fue el de contable, hasta que llegó un momento que lo cambiaría todo. Entró a trabajar en Radio Galicia tras ver un anuncio de prensa, y desde ahí no se separó del periodismo.

Su traslado a la capital tampoco fue sencillo, pero en la Cadena SER ya empezó a hacer grande alguno de sus programas, especialmente el de ''El Gran Musical'', junto a Joaquín Luqui. Su gran parte de carrera estuvo casi enteramente dedicado a la radio, pero TVE también tuvo la suerte de contar con él a principios de los años 80. El siguiente paso, volver a la Cadena SER para cambiar la forma de hacer radio a una completamente novedosa.

Pepe Domingo Castaño, el animador radiofónico por antonomasia

No solo era el encargado de realizar las cuñas publicitarias, si no que se ganó el cariño de todos los oyentes por sus ingeniosos métodos de publicidad que le llevaron a acuñar el término de ''animador'', en una dupla junto a Paco González que parecía que sería eterna. Más de 30 años duró su unión, ya que Castaño comenzó a colobar con ''Carrusel deportivo'' en 1988 y con Paco González desde 1992. Míticas son varias de sus publicidades como el famoso ''Pepe, un purito'', que estuvo en boca de la sociedad española durante mucho tiempo, convirtiendose en un reclamo para muchas marcas ppor su capacidad para inventar eslogans y lemas que perduraran en el tiempo.

“��️ Pepe Domingo Castaño ha fallecido a los 80 años y @PacoGrandeTVE ha querido hablar sobre su persona en nuestro canal 24 horas. pic.twitter.com/DrJw3jp1y5“ — Teledeporte (@teledeporte) September 17, 2023

Una leyenda que no solo tenía el respeto y admiración de todo radioyente que se preciara, si no que su carrera también está llena de premios como cuatro premios Ondas o una Antena de Oro. A sus 80 años no se había despedido de la radio, su gran pasión, donde realizaba esa misma labor en la cadena COPE en ''Tiempo de Juego''. Una leyenda de la comunicación que siempre será recordad como el hombre que cambió la radio deportiva nacional.