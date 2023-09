Adrià Garriga, el rey del fútbol chapas

Su andadura en el fútbol chapas se debe a la influencia de su tío y de su padre, quien falleció cuando él tenía tres años. De hecho, practicar este deporte es una manera de tenerlo “a su lado y de seguir viviendo la vida con él" porque sabe que en los botones lo va a presente consigo. Tras esta primera toma de contacto se unió a la asociación de su pueblo, donde se pasaba las semanas jugando, hasta que llegó el momento de profesionalizarse.

Casi dos décadas después su sueño de pequeño, el de convertirse en el mejor jugador, se vio materializado. El pasado mes de octubre, el catalán se coronó en Brasil como el mejor del mundo de futbol chapas. Un hito que convierte al deportista en el primer ganador de la historia. “El hecho de haber ganado es una recompensa después del trabajo y del sacrificio de forma voluntaria”, expresa Adrià Garriga.

Once fichas para cada jugador, un botón y un tablero : estos son los materiales necesarios para jugar al fútbol en el que todos los goles se meten con la mano. Pero, esto no es todo, necesitas una plantilla con la que compartir y disfrutar de este juego. ¿Son necesarios muchos individuos para conformar un equipo? “Los equipos completos son de 40 jugadores porque tenemos cuatro midas de botones”. Estos son los recursos materiales y humanos necesarios para comenzar a practicar este juego.

Sin embargo, existen otras muchas modalidades que aún no están reconocidas a nivel mundial, pero que tienen muchos adeptos en las zonas en las que se practica. Algunos de estos ejemplos son el un toque, tres toques, el 1 toque, el dadinho y el subbuteo, juguete de culto o el futbol bottons . Este último es muy practicado en la comunidad autónoma de Cataluña, lugar de origen del campeón del mundo

El primero, es un tipo de juego originario de Brasil que se juega con 10 botones “bastante grandes” en un campo con un diámetro de entre 4 y 4,5 centímetros. Destaca por su “ juego bonito ” y es “puramente técnico , no hay ningún componente estratégico ya que, por el tipo de normativa y juego, cada vez que uno tira casi siempre puede chutar a gol”, destaca.

En cuanto a las modalidades de este deporte existe un repertorio bastante amplio, así lo explica Adrià Garriga, sin embargo, no todas están reconocidas por la Federación Internacional de Fútbol de Mesa . Entonces, ¿qué criterios se siguen para oficializar una modalidad? “Tienen que jugarse en un mínimo de países”, subraya el jugador. En consecuencia, el 12 toques brasileño , el sector ball y las chapas son las tres variantes aceptadas por el máximo organismo de este deporte.

Futbol Buttons, la modalidad favorita del campeón

Con pasión y conocimiento, así explica Garriga esta modalidad del futbol mesa con la que ha crecido. “Yo siempre he sido jugador de fútbol botones porque que soy catalán y aquí prácticamente se juega a esta modalidad”. No obstante, esta variante tiene varios adeptos en distintos puntos de nuestro país, como Valencia, Asturias o Galicia, aunque no tiene tantos jugadores como Cataluña.

¿Cómo es la práctica? Podría considerarse como un “deporte de salón que tiene relación con el ajedrez y con el billar” que se practica sobre una mesa y las fichas que emplean son botones, en vez de chapas, que son lanzadas con un tirador. El campeón del mundo explica que otra de las diferencias, que resalta sobre el resto de modalidades, es que el futbol buttons combina la técnica y la estrategia: “En cuanto a la técnica hay que buscar la trayectoria de las fichas para darle por un canto y con el otro al balón. Y luego la estrategia de colocación en el campo es clave", ha indicado el jugador.