Fernando Díaz del Río hace historia con el primer oro en solo técnico masculino

El español Fernando Díaz del Río Soto ganó este lunes la medalla de oro en solo técnico y se convirtió en el primer campeón mundial de esta competición que debutaba en el programa. Se trata de la cuarta medalla de la delegación española en Fukuoka.

Además es el segundo oro en la historia de la natación artística (antes sincronizada) española, tras el conseguido en el Mundial de Roma 2009 por el equipo en la desaparecida modalidad de Combo.

La cuarta medalla, la de mayor valor, también fue también la más esperada y se la llevó al cuello este canario, de 20 años, que va quemando pasos a ritmo agigantado y este lunes en la piscina del Centro de Congresos de Fukuoka tocó el cielo. Llegaba con la mejor nota, salió a nadar el último, pero Díaz del Río, 'Fer' como le conocen en el mundillo de la artística, no se amedrentó, dio lo mejor de sí mismo, arriesgó y no cometió ni un error.

Y escuchó la nota, esos 224,555 puntos que no olvidará nunca. El canario fue de largo el mejor en impresión artística (96,2), pero también en elementos (128,3550) y eso que el nivel de dificultad que Anna Vega había dispuesto para la sesión, no era el más alto de la final. En el podio lo acompañarán el estadounidense Kenneth Gaudet, con 216,8, y el kazajo Eduard Kim 216 puntos.

"No soy consciente de lo que conseguido"

"Me siento superafortunado, porque con este nuevo reglamento puedes estar un día arriba y otro abajo, pero he conseguido mantener la puntuación de la preliminar", dijo en unas declaraciones facilitadas por la Real Federación Española de Natación (RFEN).

Díaz del Río comentó que antes de saltar a la piscina no ha querido seguir la competición, ni tampoco las puntuaciones de los principales candidatos al oro, el estadounidense Kenneth Gaudet y el kazajo Eduard Kim.

"No me he fijado en las puntuaciones de mis rivales, prefería no saber nada, porque me daba miedo relajarme o cagarme de miedo y prefería vivir desde la ignorancia", explicó el canario.

El nadador, después de marcar la mejor puntuación en el preliminar del solo libre, dijo que desde ayer domingo intentó mantener "la mente muy fría" con un solo objetivo: "no sacar ninguna penalización". "Sabía que si esto sucedía, podía esta ahí (el oro)", dijo.

Fernando 'Fer' Díaz del Río quiso dedicarle el éxito a sus amigos (Xavi Guillén y Mireia Hernández): "En los momentos más bajos en los que me encontrado este temporada, ellos son los que me han arropado". El canario dice que ahora solo le queda celebrar el éxito, pese a que aún quedan un par de pruebas. "Lo estamos bordando en este Campeonato", dijo Díaz del Río.