España llevaba casi 13 años sin lograr ninguna medalla en los grandes campeonatos de saltos. Hace unas semanas se rompió esa racha en los Juegos Europeos, la última cita antes de los Mundiales de Fukuoka 2023, donde van a competir siete saltadores españoles.

Los que devolvieron al país a un podio internacional fueron Valeria Antolino, Alberto Arévalo, Rocío Velázquez y Carlos Camacho, que lograron el bronce en la prueba mixta de equipo.

En la misma competición, en Rzeszow (Polonia), la propia Valeria Antolino y Ana Carvajal repitieron medalla en plataforma sincronizada femenina --modalidad olímpica–, en el mejor reflejo de la renovación generacional de España en este deporte: con 20 y 16 años, respectivamente, se estrenaban además como pareja.

Antes de las grandes citas de este verano, Domenico Rinaldi, director de saltos de la Real Federación Española de Natación, daba valor a estas competiciones, aunque aseguraba que los dos objetivos que se plantea son otros: hacer equipo a medio plazo; y, a largo plazo, tener más base, más escuelas.

En su segundo año en España y en la primera temporada completa como responsable federativo, el técnico italiano explica su apuesta por el grupo: “Aunque los saltos es un deporte individual, cuando te presentas como equipo se valora el trabajo de todos (técnicos y saltadores) y determina el nivel que tienes [como país]”.

Es una línea parecida a la que está promoviendo Ben Titley en la natación española.

“Ahora vamos al Mundial de Fukuoka con siete saltadores y espero que a Doha vaya alguno más”, añade Rinaldi en relación al Mundial de 2024 –que será clasificatorio para los Juegos de París–. “El año pasado (al Mundial de Budapest) solo fueron tres, ahora son siete, así que vamos mejorando”, añadía.

Uno de esos que repite, y de hecho ya en su tercera cita mundialista con solo 20 años, es Adrián Abadía. A esa juventud y experiencia añade ambición. “El objetivo son los Juegos Olímpicos. Para eso estamos aquí este año”, explica a RTVE.es el balear, que va a parar un año sus estudios de Trabajo Social en Luisiana (Estados Unidos) para intentar ir a París 2024.

“Nico García Boissier (@NicoGBoissier)

Alberto Arévalo

Rocío Velázquez

Adrián Abadía (@AAbadiaPodium)

Ana Carvajal

Valeria Antolino (@ValeriaPodium)

Carlos Camacho



Los siete saltadores españoles en el Mundial de natación nos presentan su salto predilectohttps://t.co/tGUxDBZWaX pic.twitter.com/OFgvwHotVE“ — Teledeporte (@teledeporte) July 12, 2023

Compite en saltos sincronizados con Nicolás García Boissier, el más veterano de los saltadores de España, que va a competir en su sexto Mundial. Uno de los pocos que ha podido mantenerse en la élite en esta década.

Junto a Rocío Velázquez, los dos hicieron prácticamente de anfitriones en una jornada organizada por la RFEN para la prensa en el centro acuático M-86, en Madrid, la sede del equipo, en la que mostraron cómo se preparan, los fundamentos técnicos –el más mínimo movimiento del cuerpo fuera de control penaliza muchísimo en el salto– y también sus capacidades de relación.

En ese sentido, Rinaldi los valoraría muy bien porque para él “un saltador es más cabeza que cuerpo”. “Si un saltador tiene un buen físico, pero su cabeza no toma decisiones correctas, no tenemos un saltador. La parte física y técnica se puede preparar, de hecho la preparamos con todos, pero la gran diferencia es la cabeza". El salto se ensaya miles de veces, pero en competición no hay repetición posible.