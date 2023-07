La Ertzaintza investiga dos intentos de boicotear el paso del Tour de Francia por las carreteras vascas, con 11 personas investigadas este sábado por tratar de encadenarse en Vizcaya y el inicio de las indagaciones policiales para localizar a quienes este domingo arrojaron chinchetas y provocaron pinchazos en Guipúzcoa.

Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, hacia las 13:30 horas del sábado, casi una hora después de que la primera etapa del Tour partiera desde Bilbao, la Ertzaintza localizó e identificó como investigadas a 11 personas en el Alto de Morga (Vizcaya), en la carretera BI-2713, cuando llevaban unas cadenas. Los ertzainas sospechan que ese grupo, que además portaba una pancarta, pretendía, supuestamente, interrumpir la prueba ciclista.

Bingen Fernández: "Se han pasado, las chinchetas sobraban"

Por otra parte, el domingo, en la segunda etapa de la carrera, entre Vitoria y San Sebastián varios ciclistas sufrieron pinchazos en las ruedas de sus bicicletas debido a chinchetas que aparecieron en el tramo guipuzcoano y la Ertzaintza ha iniciado una investigación para esclarecer lo ocurrido.

"Nos han puesto chinchetas. Casi todos nuestros ciclistas han pinchado, todos menos Victor Lafay y otro. Creo que se han pasado, las chinchetas sobraban", indicó el director deportivo del Cofidis, Bingen Fernández, vizcaíno de Bermeo. Otros directores también señalaron que muchos de sus corredores habían sufrido pinchazos por el mismo motivo.

El ciclista francés de Intermarché Lilian Calmejane criticó duramente este intento de sabotaje: "Gracias por este tipo de gilipolleces humanas. No creo que haya sido la única víctima de un pinchazo al final de la etapa. Que sepan que podemos caernos y hacernos mucho daño con sus tonterías, montón de imbéciles".

“Merci pour ce genre de connerie humaine … je pense ne pas avoir été le seul victime de crevaison dans le final … sachez qu’on peut tomber et se faire très mal avec vos conneries bande d’abrutis … �� pic.twitter.com/IoTMolFKgO“ — Lilian Calmejane (@L_Calmejane) July 2, 2023

El portavoz y consejero de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, también ha criticado estos intentos de sabotaje: "Aunque tan solo fuera por respeto a los ciudadanos, son cosas que no deberían de suceder". "¿No se dan cuenta las personas que han hecho eso del montón de gente que había? Y esa gente son ciudadanos que han ido a la fiesta. ¿Iban a estropear la fiesta? No sé qué decir. No lo entiendo", ha concluido.