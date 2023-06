La segunda ronda de Roland Garros ha traído la cara y la cruz para las representantes españolas en el cuadro femenino. Ya solo permanece Sara Sorribes, que ha ganado su duelo, mientras que se despide Aliona Bolsova.

Sorribes se ha impuesto por 6-4 y 6-1 a la croata Petra Martic, una alegría doble que le permitirá ascender por encima del top-100 y disputar así el US Open. Su siguiente rival será la kazaja Elena Rybakina, cuarta tenista del mundo.

"Estoy muy feliz y muy orgullosa", aseguraba la tenista de Castellón. "Es que no me lo creo. Me encanta este deporte y tener la posibilidad de jugar muchos partidos, sintiéndome competitiva, es un regalo para mi", añade Sorribes.

La cruz de la jornada fue la derrota de Aliona Bolsova ante la eslovaca Anna Karolina Schmiedlova, que se impuso en dos mangas por 6-3, 6-4. Se termina así el sueño de la catalana, de ascendencia moldava, y número 131 del mundo.

Bolsova accedió al cuadro principal como 'lucky loser', rescatada por los organizadores del torneo a pesar de caer ante Tamara Zidansek en la fase previa.