España se queda con la miel en los labios y cae ante Francia en el Europeo Sub-17

No pudo ser. La selección española se ha quedado fuera de la final del Europeo Sub-17 tras caer ante Francia (1-3) en un choque donde los pupilos de Julen Guerrero se adelantaron en el segundo tiempo con un latigazo de Lamine Yamal a los 70 minutos. Francia no se rindió y le dio la vuelta al luminoso en apenas diez minutos con las dianas de Lambourde de cabeza, la de Issoufou rematando en el segundo palo y la sentencia de Gomis en el descuento.

La 'Rojita' dominó el choque de cabo a rabo, pero no pudo crear peligro a una poblada defensa francesa que minimizó las virtudes de los atacantes españoles. El segundo tiempo fue diferente con alternativas, pero dos chispazos de los galos dan el billete a la final al equipo francés.

Guiu probaba fortuna con demasiada osadía con un disparo desde medio campo que no encontraba portería y Yamal hacía lo mismo con un disparo sin ángulo que atrapaba sin apuros Argney . El choque seguía dormido y Francia espabiló en los minutos finales, pero sin crear ningún tipo de incomodidad en la meta de Jimenez .

El equipo de Julen Guerrero no solo tenía la posesión, sino que empezaba a animarse con el paso del tiempo con Guiu esperando algún centro peligroso de Fort o Mesa por ambos carriles. El propio delantero de la 'Rojita' pidió un penalti aparentemente claro a los quince minutos tras un salto en el área en el que llegaba tarde la zaga francesa arrollando al killer del combinado nacional.

Issoufou minimiza la obra de arte de Lamine Yamal

El segundo tiempo se inició con otra cara, al meno para Francia. Titi disponía de la mejor del partido hasta el momento con un cabezazo en el área pequeña y Lambourde con un remate que se iba mansamente a las manos del portero español. El equipo que actuaba de local iba a responder rápidamente con una ocasión inmejorable de Juan Hernandez que obligaba a Argney a emplearse a fondo para evitar el primero de España.

El toma y daca no cesaba y Bouneb pudo adelantar a los suyos con un disparo a bocajarro que sacaba con una mano salvadora Jimenez cuando ya se cantaba el primer gol para los franceses. Al igual que en el primer tiempo, se pidió un penalti por derribo de Oscar Mesa, pero el colegiado no consideró que la caída era suficiente como para señalar los once metros.

El tiempo avanzaba y el partido se encaminaba hacia los penaltis. Lamine pudo evitarlo con un mano a mano ante Argney, pero el meta de 17 años sacaba un brazo extraordinario para negarle el tanto al futbolista del Barcelona. Pero a la segunda iba a ser la vencida. La joya española se inventaba una parábola estratosférica desde fuera del área para poner a la selección en ventaja.

Sin embargo, la alegría iba a durar menos de lo esperado. Saque de esquina de Bouabre y remata en el segundo palo Lambourde para igualar la contienda dos minutos más tarde de la maravilla de Yamal. Incluso las cosas iban a ponerse peor con la diana de Issoufou dentro del área a falta de diez para el final aprovechando un caramelo de Gomis desde la banda.

El propio Gomis iba a sentenciar el duelo en el descuento con un tanto dentro del área y España se quedaba fuera de la final del Europeo Sub-17 tras una segunda parte con más sombras que luces.