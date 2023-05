Busquets a RTVE: "Quería irme de aquí siendo importante"

Tras 15 temporadas en el FC Barcelona y 32 títulos el capitán del equipo azulgrana Sergio Busquets ha decidido poner punto final a un exitoso paso en el Camp Nou lleno de momentos históricos y grandes partidos. Este martes atendió a los micrófonos de RTVE para hablar de su adiós y hacer una mirada atrás de un canterano que cumplió con el sueño de todo chico del fútbol base: Triunfar y ser recordado.

"Me sería muy difícil enfrentarme al barça en cualquier competición" asegura con una sonrisa timida ante la posibilidad de quedarse en el fútbol europeo, "Me iré a otro continente y veremos cual será mi destino". El capitán no tiene previsto mantenerse en las competiciones europeas, similar a la marcha de otro capitán histórico, Andres Iniesta, el mediocentro ve la posibilidad de cualquier enfrentamiento con el FC Barcelona como algo que no va con su sentimiento culé.

“"Queria irme siendo importante, jugando, como capitán, levantando títulos"“