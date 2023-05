Leo Messi, a cinco kilómetros de "casa"

Leo Messi y Barcelona: una historia de amor inconclusa. Cada vez que el argentino visita la ciudad condal se produce un terremoto mediático. Este domingo, el argentino estuvo omnipresente en la ciudad.

Mientras el Camp Nou despedía a Jordi Alba, Sergio Busquets y al propio estadio en un acto por todo lo alto, Leo Messi se encontraba a apenas cinco kilómetros de distancia, en el Estadi Olímpic Lluís Companys, disfrutando del comienzo del concierto de la banda británico Coldplay.

“Leo Messi, not at UNFP ceremony with PSG tonight — he’s at Coldplay concert in Barcelona. ��️�� #Messi



Barça fans chanting for Leo there, via @gerardromero ⤵️�� pic.twitter.com/Kqia0eWXR0“