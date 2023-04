La Flecha Valona tiene un recorrido claramente marcado por las tres ascensiones al Chemin des Chapelles, el Camino de las Capillas (un muro de 1300 metros al 9,6%), coronado a 75 y 37 kilómetros antes del final en la pared de Huy.

Dentro del circuito final hay otras 2 subidas, la de Ereffe (2,2 km al 5,1%) y, Cherave, una larguísima recta de 1300 metros al 8,2% que se corona por última vez a menos de seis kilómetros de la conclusión.

