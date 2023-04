Lampard: "El Real Madrid es favorito, sin duda"

El técnico del Chelsea, Frank Lampard, ha salido a rueda de prensa para valorar el crucial enfrentamiento ante el Real Madrid en la ida de cuartos de Champions. El histórico futbolista inglés ha dicho que posee "jugadores jóvenes, pero grandes campeones. Es un gran escenario, debemos jugar al nivel del escenario. Es una competición especial. Es una gran oportunidad para mí, ya que es mi primer partido en rondas de Champions en el banquillo".

Además, también ha ensalzado a los jugadores que tienen los blancos en ataque y el favoritismo del Real Madrid. "El Madrid tiene muchos jugadores: Modric, Kroos, esa regularidad, ese liderazgo. Vinícius es otro superclase, sabemos la calidad que tiene en el 1 vs 1, la movilidad de Benzema, hay que estar preparados".

La temporada del Chelsea no está siendo la mejor en Liga, pero el entrenador de los ingleses pide fortaleza mental. "En una temporada como la nuestra, es importante hablar con los jugadores. Fortalecer sus mentalidades, ya que es complicado. A veces los jugadores pueden perder la confianza, y mi trabajo es que eso no suceda".

Frank Lampard, afirmó que "el nivel sube" en los cuartos de final de la Liga de Campeones y que por ello tanto él como sus pupilos tienen que "mostrar el rendimiento adecuado para lidiar con la presión" durante el partido de ida ante el Real Madrid, al que ve "favorito" y "con amenazas muy claras a nivel individual".

El excentrocampista confesó que esta competición "es una pasada". " He tenido la suerte de entrenar en la Champions dos temporadas y siempre es especial . Estar aquí como entrenador, especialmente cuando hace una semana no sabía que estaría aquí, para mí es un honor. Parte de mi proceso de pensamiento es aceptar este desafío y estoy deseando enfrentarme a ello", añadió.

"Todo nuevo año en el fútbol trae una historia nueva. El partido del año pasado fue un partido increíble que cambió en los últimos minutos, así que he estado viendo partidos del Real Madrid y me consta que Ancelotti ha sido increíble en el tiempo que ha estado aquí", declaró sobre la eliminatoria de cuartos que el curso pasado, decidida en la prórroga después de que su equipo llegase a mandar 0-3 en el minuto 80.

El técnico inglés no olvida que " la Champions con frecuencia funciona como un escape " y que "hay un ritmo de juego diferente y esto puede contribuir a que sea distinto a la Premier". "Cuando juegas contra equipos del nivel del Real Madrid, las comparaciones no sirven y sólo hay que ver lo que tienes por delante", aseveró.

"Son jugadores especiales, tengo admiración por ellos . Evidentemente, Vinicius también es un jugador con una calidad increíble. Los jugadores tienen que ser conscientes de eso porque enfrente tienen otros de máximo nivel. Hay presión para ambos equipos. El Real Madrid es el favorito, claro, pero si no puedes aguantar esta presión, no eres de un gran club", concluyó.

"Este es un club especial y nuestros jugadores tienen que entender que pueden ocurrir cosas especiales , pero no me voy a centrar en lo que ocurrió el año pasado, sino en lo que va a ocurrir este", aseguró Lampard. " Tenemos que entender las fortalezas del Real Madrid , de la calidad que tienes a nivel de posesión y también a nivel individual", agregó.

"Estos partidos generan responsabilidad"

"Trato de no tener presión en el fútbol y disfrutar de cada partido. Estos partidos generan responsabilidad, lo sé. Pero miedo no hay que tener, en el fútbol hay que disfrutar", añadió. Por último, consideró que aún le queda por mejorar en un Chelsea al que llegó en el mercado invernal"

"Todavia no siento que haya llegado a mi nivel top en el Chelsea. Es una Liga diferente, otra ciudad y otra vida y estoy intentando adaptarme de la mejor manera, que no es fácil", dijo.