"Si eres un esclavo, pero no sabes que eres un esclavo, eres un esclavo. Así que él decide por ti", dice el agente deportivo Gianni Demadonna, uno de los agentes más exitosos del mundo en carreras de larga distancia.

Cuando se le preguntó si podría negarse a aceptar hacer negocios con un atleta que está siendo tratado como un esclavo, Demadonna dijo que esa no era una opción.

"Entonces estás fuera del negocio muy pronto… Si no quieres aceptar esa situación, estás fuera del negocio muy pronto", afirmó.

Así lo dijo en una investigación de la Radio Sueca SR en la que varios atletas de élite y otras personas cercanas hablan sobre la situación de explotación que sufren algunas corredoras africanas. Una explotación y abuso que viene por parte de hombres que controlan sus vidas, carreras e ingresos y que, lejos de ser algo ocasional, es un problema generalizado en los niveles más altos del deporte.

Hay quien dice que estas atletas están siendo tratadas como "vacas lecheras" o "esclavas".

"Yo no soy la Cruz Roja"

Demadonna añade que no creía que esta situación terminaría con la muerte de Agnes Tirop. Afirma que él veía que Tirpo tenia miedo de su marido y que, en un momento dado, le dijo que no volviera a su casa. Que se quedara en el campo de entrenamiento en ese momento. También asegura que trató de hablar con ella sobre cómo necesitaba más independencia de su esposo.

“Decidí quedarme al margen de los asuntos familiares“

Sin embargo, cuando Agnes Tirop le contó a su marido esta conversación, este amenazó a Demadonna a dejarle y trabajar con otro agente. Por ese motivo, Demadonna abandonó el tema y no advirtió a nadie más sobre sus preocupaciones.

"Al final, si no quieres perder a ese atleta, tienes que aceptarlo. Así que decidí quedarme al margen de los asuntos familiares", dice.

Cuando se le preguntó sobre esta decisión a raíz de la muerte de Agnes Tirop, Demadonna dijo lo siguiente: "No soy samaritano. Yo no soy la Cruz Roja. Quiero decir que estoy haciendo negocios. Si no trato con esa mujer o ese atleta, alguien más vendrá y se encargará".