El técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha asegurado que irán a por todas porque "nos falta poco para llegar a una final" en la previa del partido de semifinales de Copa del Rey frente al FC Barcelona.

Ha reconocido que afrontan el duelo como una opción de "ganar un nuevo título" y no como una revancha por la Supercopa, donde el Barça eliminó al Madrid.

"Las ganas no las tenemos por una revancha de la Supercopa. Tenemos las ganas porque estamos cerca de un título y este equipo cuando está cerca de un título la caldera sube de temperatura", comentó.

Además, no quiso dejar pistas sobre la alineación que sacará en este partido, pero destacó que si este equipo tiene "Viniciusdependencia" es porque el brasileño "es uno de los jugadores más importantes del mundo".

Cómo prepara el partido "Lo preparamos como siempre. Con confinaza. Hay que tener la personalidad y el coraje para hacer un buen partido. Tenemos la ilusión de jugar este partido. Es muy importante, Nos falta poco para llegar a una final entonces hay muchas cosas que permiten disfrutar de este momento e intentar sacar lo mejor"

Vinicius-dependencia "Es un hecho positivo. Es uno de los mejores del mundo y determina muchas veces los partidos a nuestro favor. Tener una dependencia de Vinicus es normal porque es, en este momento, uno de los mejores jugadores del mundo".

Análisis de lso errores de la Supercopa “En Supercopa nos faltó comprosmiso, contiundencia, cometimos errores individuales “ "He evaluado un poco todo. En Supercopa nos ha faltado comprosmiso, contiundencia. Hemos tenido errores individuales y yo creo que no se va a repetir. Es un partido muy imporante, estamos muy cerca de ganar, entonces vamos a competir. Mañana no es el partido decisivo, pero podemos tomar ventaja".

Vinicuis vs. Araújo "Nosotros no vamos a cambiar. Araújo es un defensa muy fuerte y va a ser un enfrentamiento entretenido, yo creo. Ojalá Vinicius pueda ganarlo"

Cómo están Rodrygo y Hazard "Hazard está bien. Se está entrenando. Él quiere tener minutos y los puede tener los próximos partidos. Rodrygo se ha entreando hoy, parace que está bien y después tomaremos las decisones para la convocatoria". De momento, el jugador brasileño sí ha entrado en la lista de convocados para el partido de este jueves.

Tchouameni "Para mí lo importante es que Tchouameni está bien, ha recuperado su condición. También Camavinga lo esta haciendo muy bien. Tener dos jugadores de este nivel es imporante, es algo más que podemos tener"

Primer Clásico tras el escándalo del Caso Negreira "Yo creo que en este momento no hay corrupción. No sé que va a hacer el árbitro. Intentará hacerlo de la mejor manera".

Benzema se reivindicó tras la gala The Best “Tener a Karim significa estar más cerca de los títulos.“ "No he mirado esto. Yo sé lo que ha hecho Karin. Lo agradecemos porque nos ha ayudado mucho a ganar títulos y ojalá lo podamos agradecer también este año. Tener a Karim significa estar más cerca de los títulos".

Cómo ve a Rüdiger "Rüdiger es lo de siempre, siempre concentrado. Ha mejorado mucho su nivel. Todavía puede mejorar a manejar el balón, pero a nivel defensivo ... el equipo es más solido porque él ha dado solidez al centro de la defensa".

¿Serán Kroos y Modric titulares o habrá transición? Puede ser... o un medio campo sin ellos. Lo veréis mañana. Son partidos que se necesitan muchas cosas: personalidad, energía, capacidad. Puede ser que no estén en el once titular. Puede ser que por la energía Kroos no esté en el once, pero lo puede estar por la personalidad y el coraje necesarios para este tipo de partidos. Tenemos que evaluar todo esto. Para dejar fuera a jugadores de este nivel... Tengo que pensarlo". Más ganas tras caer en Supercopa "Las ganas no las tenemos poque sea una revancha de la Supercopa. Tenemos las ganas porque estamos cerca de un título y este equipo cuando está cerca de un título la caldera sube de temperatura. Solo por esto"

¿Está siendo una buena temporada para el Madrid? “Estamos donde hemos merecido estar“ "Comparado con el año pasado tenemos dos puntos menos, pero no teníamos unas semifinales de Copa del Rey. Estamos donde hemos merecido estar y ahora llega lo bueno. Ahora llega el momento importante de la temporada. Si llegas así a marzo, significa que puedes competir. Yo estoy convencido que podemos ganar algo todavía, pero vamos a ver".

Gala The Best “Veo normal que Messi, Martínez y Scaloni hayan ganado el The Best“ "Para nosotros no es demasiado importante. En este premio ha contado mucho el Mundial y el Mundial ha dicho que Argentina ha sido un campeón merecido y yo veo normal que Messi, Martínez y Scaloni hayan ganado este galardón y yo les felicito".

¿Camavinga es parte del equipo titular? "Después de 8 meses, cada día, no sé quien es el equipo titular. En cada partido tengo que elegir a los 11 mejores, pero no sé quienes son los 11 titulares".

La última Copa dle Madrid es del 2014 "Yo creo que esta esta una competición que no… al principio no es la más importante. Pero cuando llegas a jugar una semifinal, ya es imporante, En las primeras fases no pones el equipo mejor. La copa del Rey no es importante al principio, pero al final sí".

¿El resultado influirá en la Liga? "Esta es una competición distinta. Puedes ganar un título importante pero la Liga y la Champion es otra historia".

¿Qué habría votado en The Best? "No me ha llamado la atención nada de las votaciones al The Best. Los primeros tres son tres futbolistas de un nivel extraordinario. Mis tres votos no puedo decírtelo porque tengo un conflicto de intereses. Son del Madrid, por cierto"