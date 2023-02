El Barça atraviesa uno de los momentos más dulces de la temporada. El cuadro de Xavi sumó en el Villamarín su cuarta victoria consecutiva en La Liga y cerró una primera vuelta casi inmaculada. En la primera mitad del curso, el cuadro culé ha sumado dieciséis victorias, dos empates y solo una derrota. En total, 50 puntos de 57 posibles, unos números que, históricamente, suelen ser sinónimo de conquista del título liguero. Y es que solo un equipo perdió el torneo de la regularidad tras firmar esos guarismos.

Una primera vuelta casi perfecta

El Barça comenzó la competición con un traspiés inesperado en forma de empate ante el Rayo Vallecano en el Camp Nou. Desde ese tropiezo, los chicos de Xavi solo se han dejado cinco puntos más, precisamente ante sus dos rivales acérrimos. La derrota en el Bernabéu ante el Real Madrid (3-1) y el empate ante el Espanyol en el Camp Nou (1-1) son las dos únicas manchas en un historial casi inmaculado.

Desde aquel tropiezo en el Bernabéu el 16 de octubre, los culés acumulan diez jornadas y más de tres meses y medio sin conocer la derrota en la competición doméstica. Las buenas sensaciones se agrandan al mirar los números en ambas porterías. El Barça ha marcado 39 goles y solo ha encajado siete.

El tanto en propia puerta de Koundé privó a Ter Stegen de igualar el récord de tantos encajados en una primera vuelta, que todavía ostenta Liaño. El que fuera portero del Deportivo de la Coruña solo recibió seis goles en la primera vuelta de la temporada 1993-1994.

No obstante, la no consecución del récord no esconde el momento defensivo del cuadro culé. El equipo catalán solo ha concedido un gol en las últimas cuatro fechas y ha dejado la portería a cero en 14 de las 19 jornadas de la primera vuelta.