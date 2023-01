Ciclismo | Tour Down Under Grace Brown gana la última etapa y el Tour Down Under femenino

La ganadora se jugó la victoria al sprint con su compatriota Amanda Spratt, segunda también en la general

Sigue el Santos Tour Down Under masculino en directo, en Teledeporte y RTVE Play

17.01.2023 | actualización 10:16 horas Por EFE

Grace Brown celebra la victoria en la tercera etapa del Down Under. EFE