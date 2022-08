Mikel Landa se presenta este martes como el rival a batir en la Vuelta a Burgos, una 'clásica' veraniega española que servirá de termómetro para la Vuelta a España 2022, que comienza el 19 de este mes. El ciclista español del Bahrain-Victoriuscomparte cartel con rivales como su compatriota Alejandro Valverde (Movistar), otro veterano como Vincenzo Nibali.

El corredor vitoriano será uno de los candidatos a brillar en la 'grande' española y para ir cogiendo ritmo ha elegido competir en la ronda burgalesa en la que, además del año pasado, también se impuso en 2017 y fue segundo en 2020.

"Llevo dos meses sin correr, pero Burgos es una buena carrera para retomar el ritmo con etapas no demasiado largas ni duras. Tengo muy buenos recuerdos de esta carrera y me gustaría ser competitivo. He estado luchando con una pequeña lesión, por lo que mi condición no será la mejor, pero será una buena prueba y me ayudará a mejorar mi forma", aseguró Landa, que no corre desde su paso por el Giro de Italia, en la web de su equipo.

Además del casco, otra de las grandes atracciones de esta Vuelta a Burgos será también el murciano Alejandro Valverde, que este fin de semana volvió a competir tras ser víctima de un atropello mientras entrenaba el mes pasado.

El veterano corredor de 42 años, ganador de esta carrera en 2009, ya estuvo este fin de semana en la Clásica de San Sebastián, donde no pudo acabar, y el Circuito de Getxo, para ir cogiendo ritmo de cara a la Vuelta y estará acompañado principalmente por el colombiano Iván Sosa, que conquistó la prueba castellana en 2019.

Otros nombres a nivel nacional a destacar de esta Vuelta a Burgos son los de Juan Pedro López (Trek-Segafredo), que vistió de rosa durante varios días en el pasado Giro de Italia, o Carlos Rodríguez (INEOS), campeón de España.

A nivel internacional también habrá buenos nombres ya que competirán el australiano Jay Hindley (BORA-Hansgrohe), campeón del

último Giro, el británico Tao Geoghegan Hart (INEOS), vencedor de la 'corsa rosa' en 2020, el colombiano Esteban Chaves (EF Education-Easypost) o el veterano italiano Vincenzo Nibali, ganador de las tres 'grandes' y que estará acompañado en el Astana por el colombiano Miguel Ángel López, una vez que su equipo haya levantado su suspensión tras no encontrarse pruebas en su investigación por un presunto delito de tráfico de medicamentos.

La Vuelta a Burgos constará de cinco etapas, con un inicio con final en el Alto del Castillo, una tercera etapa donde aparecerá el Picón Blanco de categoría especial, y una final y decisiva con ascenso a las Lagunas de Neila, también de categoría especial. Todas las etapas podrán verse en directo por Teledeporte y RTVE Play.