Novak Djokovic no descansa y ya está en tercera ronda tras apabullar al australiano Kokkinakis en tres mangas (6-1, 6-4, 6-2) en un partido bastante plácido para el 6 veces campeón del 'major' londinense.El serbio no paso apuros en ningún momento y su rival no fue capaz de romper su servicio en ningún momento del choque.

El primer set no pudo empezar mejor para 'Nole'. El de Belgrado se colocaba 3-0 en el marcador en apenas diez minutos tras dos saques muy cómodos y un break con 15-40 ante un Kokkinakis demasiado nervioso al inicio del duelo.

Además, con 4-1 en la primera manga, Djokovic volvía a castigar al australiano con un nuevo break que ponía el set imposible para el 'sparring' de Adelaida. Con juego en blanco y con un marcador aplastante (6-1), Djokovic se adjudicaba el primer round sin apenas despeinarse.

El segundo parcial continuó por los mismos derroteros y el balcánico rompía el saque de su rival (2-1) al principio del mismo para posteriormente afianzarlo al servicio.

Kokkinakis estaba desesperado y es que no fue capaz de lograr una posibilidad de rotura en ninguno de los dos primeras mangas. Con 5-4 al resto, Djokovic erró hasta cuatro bolas de set, pero lo cerraba al saque sin ninguna oposición (6-4).

Para seguir con la tónica, Kokkinakis cedía su saque en el primer juego del tercer set y volvía a repetirlo en el quinto juego (4-1) para terminar de finiquitar la segunda ronda donde el serbio no sufrió ni un ápice para meterse en la 'tercera fase' (6-2).

Su compatriota Kecmanovic, número 30 del mundo, próximo rival en tercera ronda.