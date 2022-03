Mathieu Burgaudeau (Total) ha logrado de forma sorprendente su primera victoria profesional en la sexta etapa de la París-Niza, donde se ha impuesto al pelotón tras un ataque en los últimos kilómetros. Primoz Roglic (Jumbo) sigue líder.

El ciclista francés ha frustrado el triunfo de los sprinters por muy poco, ya que el pelotón llegó con el mismo tiempo que el ganador a la meta de Aubagne tras un recorrido rompepiernas.

Con este trayecto de 214 km, el más largo largo de esta edición de la París-Niza, la carrera ha llegado ya al sureste de Francia, donde se resolverá lógicamente este fin de semana.

Este viernes la etapa partió de Courthézon (departemento del Vaucluse), muy cerca de Aviñón con tiempo desapacible (nublado, muy fresco y con viento).

A los pocos kilómetros se formó la escapada del día. Yevgeniy Fedorov (Astana), Valentin Madouas (Groupama), Johan Jacobs (Movistar), Julius Van den Berg (EF)y Victor Koretzky (B&B) formaron un quinteto al que se unió Sébastien Grignard (Lotto) tras un esfuerzo en solitario que pagó en la sucesión de altos de media montaña que debían afrontar.

El pelotón, tirado por corredores del Cofidis, Trek e Intermarché, no dejó que su ventaja llegara a los cinco minutos.

En el quinto y último puerto puntuable, el más largo, se seleccionó definitivamente la fuga. Con una ventaja de apenas un minuto sobre el gran grupo, se quedaron en cabeza solos Jacobs y Koretzky. y Matthew Holmes (Bahrain) los alcanzó con un contraataque. Pero nada más coronar el col de l'Espigoulier,a 28 de meta, fueron neutralizados.

La última dificultad

En el descenso lo intentó Kragh Andersen (DSM). No fue muy lejos, pero lo suficiente para que nadie pudiera tomarse un respiro con el cuentakilómetros cerca de los 200.

Después de todo eso quedaba una última subida de poco más de un kilómetro y medio. No era muy empinada, no había premio de la montaña, pero sí un sprint bonificado. Entre la confusión, la pelea por la posición de los equipos de los mejores de la carrera y varios ataques frustrados, Burgaudeau lo probó en soliario e inició una contarreloj individual de 8 kilómetros.

El francés abrió un hueco de 15 segundos hasta que los Trek de Mads Perdesen se reorganizaron. Aunque tardía, parecía la reacción del pelotón iba a ser suficiente para que los velocistas se jugaran el triunfo en una llegada masiva, pero beneficiado también por el curveo final esta vez se impuso el aventurero.

En la meta de Aubagne (departamento de Bocas del Ródano) segundo fue Pedersen, ganador de la tercer etapa; y tercero, Wout van Aert (Jumbo), vencedor de la cuarta y cómo no disputando otra victoria.

Con este triunfo en solitario en una prueba del World Tour, Burgaudeau, de 23 años ha estrenado por todo lo alto su palmarés profesional. Además ha dado al Total su cuarto éxito del año, el primero en Europa y en el circuito de máximo nivel.

En la general no ha habido cambios y Roglic saca 39 segundos a Simon Yates (BikeExchange) y 41 a Pierre Latour (Total); en tanto que ha continuado la plaga de bajas. Tras los 18 ciclistas que no salieron la víspera y los cinco que abandonaron, esta vez fueron seis los que no se montaron a la bici y cinco los que se bajaron de ella, lo que eleva a 34 las retiradas en 48 horas.

El sábado se disputará la séptima y penúltima etapa, la única con final en alto tras un recorrido de 155 km. Los ciclistas irán de Niza al col del Turini, de primera categoría (15 km a casi el 10% de desnivel medio), precedido solo por otro puerto de segunda.