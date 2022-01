El dúo hispano-francés formado por Alex Pella y Romain Pilliard avanzan a ritmo de récord en su intento de ser los más rápidos en dar la vuelta al mundo a vela en sentido Oeste. Este viernes se encontraban ya cerca de la costa argentina a unas mil millas del Cabo de Hornos, según los propios navegantes.

El Cabo de Hornos, el extremo meridional de Sudamérica, es el punto más crítico del recorrido. Por ahora la embarcación, un maxitrimarán oceánico, ha atravesado el paralelo 40 Sur.

En ese punto, llevan una ventaja de más de 900 millas, actualmente cinco días menos, con respecto al récord anterior de circunnavegación en ese sentido, según su equipo de comunicación.

El propio Alex Pella ha informado en un vídeo de que este día están pasando un frente con un viento de unos 35 nudos olas de cuatro metros. "La noticia del día es que ya empiezan a aparecer los primeros albatros en la popa del barco", explica el navegante español en referencia a las aves marinas planeadoras características del océano Antártico, Pacífico y Atlántico sur.

La pareja salió de Francia el 4 de enero a bordo del Use It Again!, fabricado con materiales reciclados, a intentar batir el récord de vuelta al mundo a vela hacia el Oeste que actualmente está en 122 días, 14 horas y 4 minutos.

Alex, como tripulante del IDEC Sport patroneado por Francis Joyon en 2017, ya tiene el récord hacia el Este, más conocido como el Trofeo Julio Verne. Si consiguiese batirlo hacia el Oeste, se convertiría en el primer y único navegante de la historia en tener el récord de las dos vueltas al mundo, en ambos sentidos, según el comunicado de prensa.