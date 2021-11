La escudería Alfa Romeo tendrá en sus filas la temporada que viene al primer piloto chino de la historia de la Fórmula 1. Se trata de Guanyu Zhou, actualmente en la F2, que se incorporará en lugar del italiano Antonio Giovinazzi. El fichaje lo confirma el equipo en el comunicado oficial.

“Breaking news! ��️ @gyzhou_33 completes our line-up for 2022! ��



Check the full story �� https://t.co/WEr8lhNFEV#AlfaRomeoRacing #ORLEN #TeamZhou pic.twitter.com/nSvZZjNyG8“