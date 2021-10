El kárate: España, un referente mundial

El kárate se ha convertido en un deporte global, que lo practican más de 50 millones de personas distribuidas en más de 150 países. Se trata de una disciplina que ha sido olímpica, por primera vez, en los Juegos pasados de Tokio, con dos medallas (una de oro y otra de plata) para España, y que, por el momento, también ha dejado de serlo en los próximos Juegos.

Aunque originalmente, el kárate es un arte marcial de raíces chinas surgido en el siglo XVI, se popularizó cuando comenzó a practicarse en Japón en 1922 gracias la influencia del maestro Gichin Funakoshi. Ya, a partir de 1950 se extendió rápidamente a occidente y aquí, en España, recaló en los años 60.

Coincidiendo con el Día Internacional del Kárate, que se conmemora cada 25 de octubre, tal y como acordó la Asamblea de la Okinawa Kárate Mundial en 2005, esta semana, nuestro protagonista es este arte marcial, cuyo nombre se ha traducido como "el camino de la mano vacía".

En la práctica del karate, la velocidad de reacción es muy importante

Recibimos la visita de Javier Pineño Roldán, vicepresidente de la Real Federación Española de Kárate, quien nos cuenta que, "además de tratarse de un deporte precioso, muy competitivo, muy respetuoso y espiritual, hay que resaltar que hay mucha gente que sigue practicando kárate sin competir, y seguirán toda la vida porque es una forma de vida".

Javier Pineño es el entrenador de la medallista olímpica Sandra Sánchez rne

En opinión del también presidente de la Federación de Kárate de Castilla La Mancha, "los españoles tenemos una facilidad enorme de competir al máximo, y en el kárate tuvimos una época gloriosa hace unos años. Fuimos campeones del mundo por equipos de combate, y hemos estado siempre en la élite del kárate mundial", a lo que añade que, "los españoles nos mantenemos gracias a todo lo que estamos haciendo ahora, y gracias a estos grandísimos campeones que tenemos: Sandra Sánchez y Damián Quintero".

Damián Quintero y Sándra Sánchez lograron una medalla cada uno en el debut Olímpico del karate en Tokio 2020 rne

Precisamente, en este programa dedicado al kárate no podían faltar ni el oro olímpico ni la plata olímpica de los Juegos de Tokio. Sandra Sánchez nos confiesa que, aunque ya han pasado más de dos meses de aquellos Juegos, todavía no se lo cree: "cuando me despierto por las mañanas, en ese primer segundo que no sabes muy bien dónde estás, pienso que todavía no he competido en los Juegos, y creo que me tengo que ir a entrenar, pero luego soy consciente de que no, de que los gané, y entonces respiro profundamente". Sandra cambió el traje de bailarina que tenía de pequeñita por el de karategi, y Damián Quintero dejó su trabajo de Ingeniero Aeronaútico para dedicarse plenamente al kárate. Según la plata olímpica de Tokio, "nos salió muy bien la jugada a ambos, tomamos buenas decisiones en su momento y fíjate, ya tenemos una medalla olímpica cada uno".

Despedimos a nuestros karatecas y, con Beatriz Pecker, recordamos algunos de los éxitos musicales del año 2005, entre ellos, "Pump It" del grupo Black Eyed Peas, un tema cuya base está en la canción "Misirlou" de Dick Dale del año 1962, conocida por haber aparecido en la película de Quentin Tarantino, "Pulp Fiction".

Por aquel entonces, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero realizó importantes reformas para nuestro país, como la ley del matrimonio homosexual y la ley antitabaco. Aquel 2005 estuvo marcado también por la tragedia del Huracán Katrina, el fallecimiento del Papa Juan Pablo II, y los atentados terroristas de Londres.

El jueves 7 de julio de 2005, cuatro explosiones paralizaron el sistema de transporte público de Londres rne

Más alegrías nos dio el deporte: Edurne Pasaban se convertía en la primera mujer que coronaba 8 ochomiles, después de alcanzar la cima del Nanga Parbat, en Pakistán, como miembro del programa "Al filo de lo Imposible" de TVE. Con Patricia Costa nos acercaremos a la figura de la alpinista española.

La alpinista y el equipo de "Al filo de lo imposible" rne

La Historia Mínima de David Zurdo la protagoniza Justo Gallego, el hombre que construyó él sólo, con sus propias manos, una catedral, la de Mejorada del Campo, en Madrid. Y con J.Pelirrojo hablamos de una de las muchas maneras en las que la religión ha afectado al mundo de la música.