El Juzgado de lo Penal nº32 de Madrid, encargado de las ejecutorias sobre Violencia Sobre la Mujer, ha requerido al jugador Lucas Hernández el día 19 de octubre para su ingreso voluntario en prisión tras haber quebrantado el futbolista una sentencia de orden de alejamiento en 2017.

"El Juzgado de lo Penal nº 32 de Madrid ha denegado la solicitud de suspensión del cumplimiento de la pena privativa de libertad de seis meses impuesta a Lucas Françoise B. H. y le ha requerido para que el próximo 19 de octubre, a las 11:00 horas, acuda al órgano judicial para que se le dé traslado del requerimiento de ingreso voluntario en prisión, en el plazo improrrogable de diez días a contar desde ese momento" explica el auto de la sentencia.

Pese a no poder acercarse a menos de 500 metros, Lucas Hernández y Amelia se marcharon juntos de luna de miel y fueron encontrados juntos el pasado 13 de junio de 2017 (apenas 3 meses después de haber interpuesto la orden de alejamiento) en el aeropuerto de Adolfo Suárez-Barajas, según recoge el acta.

Hasta seis meses de prisión para Lucas Hernández

Por lo tanto, el requerimiento actual del Juzgado Penal acude a la sentencia que se dictó en 2019 y que pide seis meses de prisión para Lucas Hernández, tras haber denegado la solicitud de suspensión de entrada en prisión interpuesta por el jugador.

"El Juzgado de lo Penal nº 32 de Madrid ejecuta la sentencia dictada en diciembre de 2019 por el Juzgado de lo Penal nº 35 de Madrid, que condenó al acusado a seis meses de prisión como autor responsable de un delito de quebrantamiento de condena del artículo 468.2 del Código Penal."

Sin embargo, Hernández entrará en prisión por la reincidencia de un delito (cometer dos en 2017) al saltarse la orden de alejamiento, no por el acto de violencia machista contra su mujer en el que el Juzgado entendió que no concurrían los requisitos legales al no ser un "delincuente primario".

"El Juzgado Penal de ejecutorias entiende que en este caso no concurren los requisitos legales para otorgar a Lucas Françoise B. H. el beneficio de la suspensión de la pena, dado que no es un delincuente primario, ya que consta una sentencia firme, de fecha 21-3-2017, del Juzgado de lo Penal nº 35 de Madrid por delito de lesiones en el ámbito de violencia de género y otra sentencia, también firme, asimismo por un delito de lesiones en el ámbito de violencia de género, del Juzgado de lo Penal nº 5 de Móstoles (Madrid)". explica el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.