El exciclista danés Chris Anker Sorensen falleció este sábado a los 37 años después de ser atropellado por un vehículo mientras entrenaba en Bélgica, ha confirmado la Unión Ciclista Internacional (UCI).

"Hoy se ha producido una trágica pérdida con el fallecimiento del exciclista profesional y periodista Chris Anker Sorensen. Nuestros pensamientos están con su familia, amigos y todos en la Federación Danesa de Ciclismo", anunció la UCI.

“A minute silence is taking place today ahead of the start of the Men Elite ITT, in memory of Chris Anker Sorensen who sadly passed away yesterday.



