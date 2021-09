El ciclista español Sergio Garrote ha conquistado su primera medalla de bronce paralímpica este martes en la prueba en línea de bicicletas de mano H1-2 disputado en el Circuito Internacional de Fuji en los Juegos Paralímpicos Tokyo 2020.

Es la segunda presea que conquista el deportista catalán tras el oro en la prueba de contrarreloj de la clase H2 de bicicletas de mano.

El barcelonés, en sus primeros Juegos, ha finalizado tercero en la carrera de 52.8 kilómetros con un tiempo de 1:54:36. El oro ha sido para el francés Florian Jouanny, cuya superioridad sobre sus dos rivales del podio ha sido considerable sacándoles más de cuatro minutos con un registro de 1:49:36. La plata ha sido para el italiano Luca Mazzone parando el crono en 1:53:43.

Luca Mazzone, Florian Jouanny y Sergio Garrote celebran sus medallas en la prueba en línea H1-2. REUTERS

"No hay que despreciar ningún metal en unos Juegos pero estoy sorprendido con la victoria del francés, que no entraba en mis quinielas para ser favorito. Me he entregado en la medida de todo lo que tenía", ha manifestado Garrote al concluir la prueba.

Con esta medalla, la primera de la octava jornada en Tokio, la delegación paralímpica española acumula 27 preseas, situándose a cuatro de las 31 logradas hace cinco años en los JJPP de Río de Janeiro.