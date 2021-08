Los partidos entre España y Suecia siempre son una batalla extraordinaria. Hasta 19 veces se han cruzado estas dos selecciones que aterrizaron en Japón con la idea de adjudicarse una medalla olímpica. Si bien es cierto que en sus últimos ocho encuentros España ha logrado pleno de victorias, el combinado sueco tiene mejores números en la cita olímpica con cuatro platas por los tres bronces de los ‘hispanos’. Si el combinado español quiere doblegar a Suecia deberá parar a jugadores como Carlsbogard, Lagergren o Sandell, rozar la perfección en defensa y confiar en el ataque de Entrerrios, Aleix y Figueras, entre otros, a través de la riqueza táctica que posee la selección adiestrada por Jordi Ribera.

“Win or go home. Estamos preparados.



Suecia ���� vs ���� España #Tokyo2020 #ElCorazónDeEspaña pic.twitter.com/eldbFzs8eG“