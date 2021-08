Ray Zapata, medalla de plata en suelo en Tokyo 2020, se ha mostrado exultante tras lograr el subcampeonato olímpico y ha asegurado que ha superado "con creces" su objetivo en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020: "Soy consciente de que he hecho historia. No trabajaba para eso, trabajaba para mí, pero lo he conseguido. ¿Qué más puedo pedir?", ha explicado en una entrevista con TVE en zona mixta.

El gimnasta se ha metido por primera vez en una final olímpica tras el varapalo que sufrió en los Juegos de Rio 2016 donde quedó 11 en la ronda clasificatoria, a 117 centésimas de pasar a la final. La plata la ha logrado con la misma nota que ha logrado el ganador del oro olímpico, el israelí Dolgopyat, que ha realizado un ejercicio de mayor dificultad.

01.00 min Así ha sido el ejercicio de Ray Zapata en la final de suelo

El gimnasta español ha confesado que "ha habido momentos de enfado, felicidad, incertidumbre, tristeza mientras esperaba. Pero estoy contento porque me he esforzado mucho para llegar hasta aquí, me he dejado el lomo para conseguir un buen resultado y eso es lo que vale".

Uno de los momentos más emotivos de la final de suelo masculino ha sido cuando, tras conocer su nota, Ray Zapata ha sacado el babero de su hija Olympia -de tan solo dos meses- al finalizar su ejercicio: "Ella me ha dado la fuerza que me quedaba para conseguirlo. Lo es todo para mí", ha asegurado ante los micrófonos de TVE. El gimnasta español ha dedicado su primer metal olímpico a su hija y ha contado que está deseando llegar a casa para poder abrazarla y disfrutar de ella. Precisamente, TVE ha seguido en directo la final desde la casa del gimnasta, acompañando a su mujer, su hija y sus familiares.

01.29 min Susana Sanz, mujer de Ray Zapata: " Se lo merece. Ha hecho un ejercicio para enmarcar"

Ray Zapata ha explicado que no ha tenido tiempo para ver todas los mensajes de apoyo que ha recibido por parte de todo el mundo previo a la competición, porque "tenía muy claro que tenía que centrarse en la competición". "Me he quitado las redes porque tenía que estar atento a lo que realmente merecía la pena, conseguir la medalla", ha concluido. Ahora, ya como subcampeón olímpico, tendrá tiempo de revisar todo la admiración que ha recibido en las redes sociales por lograr la sexta medalla de la delegación española en estos Juegos Olímpicos.

