Seis meses después del último torneo del circuito 2020, el Andalucía Costa del Sol Open de España disputado en Guadalmina, el tour femenino retoma el pulso, con más fuerza si cabe, porque el calendario presenta 29 torneos, cifra récord y en 19 países diferentes.

Arranca el 13 de mayo en el Club de golf Westlake de Cape Town (Sudáfrica) y recorrerá toda Europa (Suecia, Francia, Suiza, Italia, Escocia, Holanda, Irlanda, Italia, Inglaterra...) India, Singapur, Kenia, Marruecos, Dubai, Arabia Saudí, Tailandia y hasta Nueva York. Marta Figueras Dotti y Alexandra Armas, la presidenta y CEO, respectivamente del Ladies European Tour han tenido que hacer encaje de bolillos para sacar adelante el circuito, debido a las restricciones sanitarias para viajar y competir por la pandemia.

Ha sido demasiado tiempo sin competición, algo inusual para las profesionales que han tenido que adaptarse con paciencia a la situación entrenando más su físico, y algunas haciendo cambios técnicos en el swing. España volverá a organizar dos pruebas: el Mediterranean Ladies Open en Terramar (Sitges) del 15-18 de julio, torneo que en su última edición de 2018 ganó la holandesa Anna Van Dam y tuvo la participación de Carlota Ciganda y Azahara Muñoz.

El cierre de la temporada se hará de nuevo en Andalucía, del 25-28 de noviembre con la celebración del Costa del Sol Open de España, en Los Naranjos (Marbella) con 600.000 euros en premios. Ahí se decidirá también la Race to Costa del Sol que en 2020 ganó la danesa Emily Kristine Pedersen.

Otra buena noticia es que el montante económico en premios se incrementa, de 19 a 21 millones de euros, que no está nada mal.

