El equipo Jumbo Visma y el equipo Mitchelton-SCOTT han decidido retirarse del Giro de Italia tras detectar varios positivos por coronavirus en sus staffs desplazados a la ronda italiana. Las pruebas realizadas el domingo por la noche, según ha informado el equipo, confirmaron los cuatro positivos.

"El Team Jumbo-Visma no tomará hoy la salida en la décima etapa del Giro de Italia", anunció el equipo neerlandés en una breve comunicado en su twitter oficial.

La Unión Ciclista Internacional y RCS, la empresa organizadora del Giro, desvelaron que dos corredores: el neerlandés Steven Kruijswijk (Jumbo Visma), el australiano Michael Matthews (Team Sunweb) dieron positivo y se vieron obligados a retirarse.

El británico Simon Yates, líder del Mitchelton-Scott, fue el primero de los ciclistas que tuvo que abandonar tras dar positivo al término de la séptima etapa. Ahora, cuatro positivos más en el equipo australiano ha obligado a la estructura a abandonar la carrera italiana

Brent Coperland, gerente del equipo ha lamentado la noticia, y ha explicado que la decisión de retirarse es para priorizar la "responsabilidad social":

“Afortunadamente, los afectados permanecen asintomáticos o con síntomas leves, pero como organización, la salud de todos nuestros pasajeros y personal es nuestra principal prioridad y ahora estamos enfocados en transportarlos de manera segura a áreas donde se sientan más cómodos para llevar a cabo un período de cuarentena".

En el Team Sunweb, el afectado ha sido Michael Matthews, que también dio positivo en la prueba PCR, aunque se encuentra asintomático, y tampoco tomará la salida en la etapa 10. Su compañeros han dado negativo.