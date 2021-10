La decisión de la Comisión Delegada de la Real Federación Española de Balonmano por la que se concede el título de campeones de Liga a los equipos que en el momento de la suspensión, el pasado 13 de marzo, iban líderes de la clasificación, ha provocado reacciones similares Barcelona y Bera Bera: "No es la manera en la que nos hubiera gustado ganar".

Es la opinión de Imanol Álvarez, el entrenador del Super Amara Bera Bera, proclamado campeón de la Liga Guerreras Ibedrola por sexta vez: "Nos apetecía ganar en la pista como a cualquier deportista". Además, añade que "tampoco es la mejor manera de celebrarlo", ya que "no vamos a poder festejar este título como se merece y todos juntos como equipo". Sin embargo, el técnico guipuzcoano reconoce que "aunque no es un modo habitual, hemos hecho una temporada muy regular y, siendo justos, si alguien se lo merece somos nosotras".

Por su parte, Xavi Pascual, el entrenador del Barça, que se ha apuntado su 26ª Liga Sacyr Asobal, la décima consecutiva, también considera que “no es lo mejor para los deportistas". "Creo que debemos ganárnoslo todo en la pista" pero "en este caso es una cuestión de fuerza mayor que no está en nuestras manos", explcia. “Nos sabe muy mal porque nuestra intención era acabar la temporada pero no nos queda otra que aceptar esta medida. No es una cuestión que esté únicamente relacionada con el balonmano o con el deporte sino que es una situación que afecta a toda la sociedad y debemos de entenderla", señala a RTVE.

En el momento de la suspensión, el Barça lideraba la Liga Sacyr Asobal con 19 victorias en 19 jornadas y sumaba 38 puntos, 5 más que el ABANCA Ademar León, mientras que Bera Bera comandaba la tabla de la Liga Guerreras Iberdrola con 30 puntos, 4 más que el Elche, tras 14 victorias y 2 empates en 16 jornadas disputadas.

La Federación solicitará a la EHF invitaciones para jugar en Europa Uno de los asuntos que generó mayor debate en la Comisión Delegada fue el reparto de plazas para las competiciones europeas de la próxima temporada. Según explicó el presidente de la Real Federación Española de Balonmano, Francisco Blázquez, se tomó como referencia la clasificación al final de la primera vuelta a la hora de adjudicarlas. De esta forma, en categoría masculina, el Barça accede a la Liga de Campeones, mientras que ABANCA Ademar de León, Bidasoa y Benidorm, en calidad este último de subcampeón de la Copa del Rey, jugarán la Liga Europea, competición para la que se solicitará una invitación a la EHF para el Logroño. "La Federación ha tenido que tomar decisiones y muchas no pueden ser del gusto de todo el mundo", valora Jacobo Cuétara, entrenador del Bidasoa. El técnico del equipo irundarra, que esta temporada vio cómo su equipo lideró su grupo y cayó en la Ronda de Eliminación de dieciseisavos de final ante los polacos del Wisla Plock, ha reconocido que "el criterio para elegir plaza europeas es el que han creído que era el más justo" pero admite que "hay muchas formas de verlo y todas son justas o injustas en función de cómo se mire". “Velasco: Se ha querido contentar a todos“ Mucho más críticos con ese criterio se han mostrado los integrantes del Bm Ciudad de Logroño. Su entrenador, Miguel Ángel Velasco apunta que “la sensación es que ha querido contentar a todos”, a lo que su segundo, Rubén Garabaya añade: “Eso es imposible y ha provocado que haya sido una decisión extraña”. Velasco apunta: “Puede que hayamos pagado estar callados todo este tiempo pero ese silencio respondía al convencimiento de creer que nos habíamos ganado la plaza en la pista”. El entrenador segoviano advierte que “es un criterio que no se ha tomado en ningún otro lugar”. Y Garabaya concluye: "Seguramente lo mejor hubiera sido tomar una decisión más cercana a lo que se ha decidido en el resto de Europa, eso hubiera sido lo más sencillo porque cuando buscas una solución tan enrevesada, lo único que haces es fomentar la sospecha". La directiva riojana evaluará en las próximas horas la decisión y decidirá la posibilidad de tomar medidas al respecto. En categoría femenina no habrá ningún representante español en la Liga de Campeones y el Elche acompañará a Bera Bera en la Liga Europea. La Federación Española ha atendido la petición de Aula Alimentos Valladolid y KH7 Balonmano Granollers, los semifinalistas esta temporada de la Challenge Cup, y ha solicitado una invitación a la EHF para que puedan participar en la Copa de Europa, competición para la que ya están clasificados Liberbank Gijón y Mecalia Atlético Guardés, este último en calidad de cuarto clasificado al no haberse celebrado una Copa de la Reina, que la Federación Española espera poder disputar antes del 31 de diciembre. El máximo organismo del balonmano español también ha solicitado una plaza, en esta nueva Copa de Europa, para el Rocasa Gran Canaria, como campeón de la última edición celebrada de la antigua Challenge Cup. “Roberto Santana. Jugar en Europa nos hace enormemente felices“ Esta decisión ha sido muy bien recibida por parte del club insular, ya que, según su segundo entrenador, Roberto Santana, "supondría jugar en Europa por octava temporada consecutiva y eso nos hace enormemente felices", además de poder afianzar un proyecto tras esta temporada “tan irregular”. “Nos parecía justo que la EHF nos diera esta invitación, ya que esta temporada pudimos ir hasta 5 equipos a Europa gracias al hecho de haber ganado la Challenge y más aún teniendo en cuenta que este año esta competición no se pudo terminar y el último campeón fuimos nosotras", asegura a RTVE el técnico del equipo teldense.