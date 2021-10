El mundo del tenis sigue uniéndose contra el coronavirus. Rafa Nadal, Novak Djokovic y Roger Federer han creado de apoyo económico con la intención de ayudar a aquellos tenistas que se encuentran situados entre el puesto 250 y el 700 del ranking ATP. En una carta redactada por el serbio, presidente del Consejo de Jugadores, se propone que los 100 mejores de la clasificación individual y los 20 mejores de dobles contribuyan con entre 5.000 y 30.000 dólares cada uno.

La iniciativa busca proteger a aquellos deportistas que se encuentran en los rangos más bajos, ya que el parón puede provocar "que no puedan sobrevivir financieramente" y consideren abandonar la práctica profesional del tenis. "Creemos que todos debemos reunirnos y ayudar a estos jugadores. Hay un gran número que no son apoyados por las federaciones o no tienen patrocinadores. La ATP tiene unos 700 miembros y tenemos que tratar de cuidar de todos ellos. Son la base del tenis", explica el Djokovic.

Con las contribuciones esperadas de los Grand Slams y la ATP, el total de ayudas podría superar los 4 millones de dólares. Además, cabe destacar que la organización tenística mundial no se ha olvidado, pues también ha asigando un millón de dólares para sostener ecónomicamente a los profesionales que se hallan entre el lugar 150 y el 400.