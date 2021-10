El lituano Danas Rapsys afrontaba allí, con 24 años, su primera gran cita ante los mejores nadadores del mundo. Entre ellos, el chino Sun Yang, vigente campeón olímpico de los 200 libres, pero pendiente de la resolución de un caso por dopaje, el segundo de su carrera.

En la final de esa prueba, Rapsys acabó primero, pero fue descalificado por un leve movimiento en la salida y su lugar en lo más alto de un polémico podio lo ocupó el chino, que había tocado la plancha de la llegada en segunda posición.

El nadador europeo confirmó después que era quien merecía ese título, ya que consiguió la mejor marca de la temporada y su mejor registro personal de los 200 libres con 1:44.38, en el periplo de la Copa del Mundo en Singapur.

“New World Cup Record – by Lithuania’s superstar Danas Rapsys ���� in the Men's 200m Freestyle! Beating his own record set in Jinan last weekend, the new record time reads 1:44.38. #SWC19 #SWIMMING #FINA pic.twitter.com/ZdQK0vmKEG“