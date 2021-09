Ficha Técnica: 0. Valencia: Cillessen, Wass, Garay, Gabriel Paulista, Jaume Costa; Coquelin (Thierry Correia, m.70), Parejo, Ferran (Cheryshev, m.77), Guedes; Rodrigo y Maxi Gómez (Kang In Lee, m.57). 3. Ajax: Onana, Dest, Veltman, Blind, Tagliafico; Martínez, Van de Beek (De Jong, m.88), Álvarez; Ziyech (Huntelaar, m.82), Tadic y Promes (Neres, m.80). Goles: 0-1, m.8: Ziyesch. 0-2, m.34:Promes. 0-3, mn.68: Van de Beek. Árbitro: Daniele Orsato (ITA). Amonestó por el Valencia a Jaume Costa, Parejo y Garay, y por el Ajax a Veltman, Tagliafico, Martínez, Onana. Incidencias: Partido correspondiente a la segunda jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones, disputado en el estadio Mestalla ante 44.659 espectadores.

El Ajax goleó al Valencia en Mestalla por 0-3 en un duelo en el que los locales, pese al mejor juego de su rival, tuvieron sus opciones, pero un penalti fallado y dos balones a los postes fueron un lastre.

Los de Ten Hag siguen practicando el atractivo fútbol que deslumbró la pasada campaña en Europa, pese a la marcha de algunas de sus estrellas, y demostraron ser superiores a un Valencia que no termina de encontrar la regularidad en este inicio de temporada.

Se le sigue atragantando Mestalla al técnico Albert Celades, que no conoce la victorias tras tres partidos como local. La fortaleza defensiva exhibida por los suyos en estadios tan complicados como Stamford Bridge o San Mamés muta cuando juega en su campo, donde los equipos rivales le llegan y marcan con mucha facilidad.

El Ajax desde el pitido inicial fue a por el partido, sumando muchos efectivos en ataque y rompiendo con inusitada facilidad la presión en la medular del conjunto español. Apenas habían transcurrido ocho minutos cuando Ziyech sorprendió a todo el mundo con un potente y colocado disparo, desde un poco más allá de un vértice del área, que significó el 0-1.

El Valencia estaba a merced del Ajax y tan solo algún arreón de Rodrigo servía para animar a su afición. Un penalti tonto de Álvarez a Guedes, en el ecuador del primer tiempo, lo desperdició todo un especialista como Dani Parejo, que lo tiró a las nubes,

Pese a la decepción, el Valencia se animó y pasó a dominar el partido. Maxi Gómez no pudo batir a Onana en una contra y cuando parecía que iba a llegar el empate, lo que llegó fue el 0-2, tras una gran asistencia de Van de Beek a Promes, que marcó a placer. Celades se llevaba las manos a la cabeza mientras se lamentaba: "No me lo creo".

Poco antes del descanso Rodrigo remataba al poste desde el primer palo, mientras que Ziyech volvía a exhibir su potente disparo lejano estrellando el balón en el travesaño.