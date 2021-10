Antes de que arrancara la octava batalla, el líder de la clasificación de la Montaña y vencedor en Javalambre, Ángel Madrazo (Burgos-BH), vivió otro momento de gloria al recibir, cortesía de la empresa tecnológica, la anhelada videoconsola.

Ya parece una tónica en esta primera semana que se arranque la etapa con un ritmo altísimo hasta que se consolida la escapada. La de hoy estaba compuesta por 21 ciclistas. Entre ellos, españoles Jorge Arcas (Movistar), Luis León Sánchez (Astana), David de la Cruz (Ineos), Álex Aranburu y Jonathan Lastra (Caja Rural), Jesús Herrada (Cofidis) y Fernando Barceló (Murias).