Mundial de atletismo

¿Quién no ha tenido fiebre alguna vez? Todos sabemos lo que se siente cuando la temperatura de nuestro cuerpo se acerca a los cuarenta grados. Pués imagínense correr un maratón o 50 kilómetros marcha con ese 'fuego en el cuerpo' en unas condiciones extremas de humedad. En mitad de ese 'infierno' se van a encontrar los marchadores y maratonianos que compitan en el Mundial de Doha.

En RTVE.es hemos hablado con Josu Gómez, fisiólogo de la Real Federación Española de Atletismo y responsable del entrenamiento de la delegación española, que además trabaja en un doble proyecto con la IAAF y la Federación para preparar a los atletas para competir en condiciones de calor y temperatura extremas.

Las instalaciones del Ejército del Aire han acogido a los representantes españoles en los 20 y 50 km marcha y maratón para recrear los más de cuarenta grados y los altos porcentajes de humedad que se van a encontrar en la capital catarí, en las únicas pruebas que se van a celebrar fuera de un estadio que estará artificalmente refrigerado "para mantener la temperatura a unos veinticinco grados para el resto de los participantes".

Una planificación medida hasta el más mínimo detalle

"Seis semanas en las instalaciones del ejército, una semana de aclimatación en Doha, otra en altura en Navacerrada en agosto y una final en septiembre en Almería, ciudad española más parecida a las condiciones de Catar, son las fases de una planificación que está dentro de una estrategia que también contempla más a largo plazo los Juegos Olímpicos de Tokio, que se van a celebrar del 24 de julio al 9 de agosto de 2020 en condiciones muy similares a las de Catar", nos ha detallado el especialista.

“El riesgo principal, más allá del calor, será no resfriarse“

"Los tres factores para competir en Doha son la temperatura y humedad, el horario, ya que se va a competir a las 23:30 y los de maratón y 50km marcha van a terminar a las 02:00 a.m. Y el tercero y no menos importante, será no resfriarse, ya que las pruebas se celebran con cuarenta grados pero el aire acondicionado está presente en todos los lugares como hoteles, etc", ha afirmado el técnico.

00.57 min Mundial de atletismo | El reto de competir a cuarenta grados en Doha

"Los atletas llegan muy finos y sin un gramo de grasa para competir al máximo y por tanto las defensas estarán al límite y ese tercer factor es algo muy importante a controlar, por lo que tenemos protocolos para no resfriarse", ha advertido.

"El calor en esos días en Doha va a ser determinante, ya que en esos días la Organización Mundial de la Salud tiene una escala de peligrosidad para hacer actividad física al aire libre y las condiciones en esas fechas tienen una escala roja extrema, peligrosa, por lo que va a ser clave competir con esa escala".