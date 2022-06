Joanllu Pons ha quedado cuarto en la final de 400 metros estilos individual del Mundial de Gwangju, en la que ha batido el récord de España con un registro de 4:13.30. La prueba la ha ganado el japonés Daiya Seto con 4:08.95.

Pons, de 22 años, ha sido así el mejor español de este campeonato que se cierra este domingo.

El balear ya tenía en su poder el récord nacional desde los Juegos de Río de Janeiro (4:13.55), pero lo ha podido rebajar en su primera final de un Mundial.

El nadador del CN Sant Andreu mantuvo la sexta plaza durante los parciales de mariposa y espalda, empezó a recortar en el 100 de braza y estuvo explosivo en el crol, explica Efe.

En el podio han acompañado a Seto el estadounidense Jay Litherland (4:09.22) y el neozelandés Lewis Clareburt (4:12.07).

“Me lo he pasado muy bien compitiendo“

Más que el resultado, Pons ha puesto el énfasis en su expriencia: "Me lo he pasado muy bien compitiendo". Además, ha dicho haberse quitado el sabor "agidulce" de los Juegos de 2016. En Río llegué a la final, pero no supe competir", ha explicado en declaraciones a la Real Federación Española de Natación.

La marca de Pons no solo es el único récord de España que se ha batido en este Mundial, sino la única plusmarca personal.

Por la mañana (madrugada en España) se había clasificado para la final con el séptimo mejor tiempo. En esa sesión, Mireia Belmonte, así como Jimena Pérez, cayeron en las semifinales femeninas de esta prueba.