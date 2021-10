El piloto español Joan 'Nani' Roma afronta el próximo Rally Dakar 2019, que se corre de manera íntegra en Perú, con el objetivo de "ganar, sería un error escondernos". Además, no considera la presencia del vigente campeón, Carlos Sainz, como un "marrón", sino que lo ve como "una oportunidad de mejorar".

El doble ganador del Dakar, primer español en hacerlo una vez en motos y otra en coches (2004 y 2014), y su copiloto Álex Haro han hablado este miércoles en Madrid de sus posibilidades para la próxima edición, que se disputa del 6 al 17 de enero.

El de Folgarolas (Barcelona) lleva a sus 46 años 23 'raids' a sus espaldas, por lo que ha conocido casi toda su evolución. "Veía de pequeño en Francia pasar la caravana del Dakar y he tenido la enorme suerte de correrlo. A nivel personal te cambia la perspectiva de lo afortunados que somos por vivir donde vivimos".

Roma va a coincidir este año con el vencedor de 2018, el madrileño Carlos Sainz, pero no siente una presión especial por ello, "no es un marrón. Al final, si corre con Mini o con Peugeot va a estar ahí si le quieres ganar. Siempre está bien tener compañeros como Carlos, como Peterhansel o como Després. Mejor tenerlos en casa. A mí me ayuda a mejorar".

"No recuerdo la última vez que sentí presión haciendo deporte. Mi hijo Marc me dijo hace poco antes de una carrera de motocross que estaba nervioso y le respondí: 'Eso es que vas a hacer algo importante'. La presión me ayuda a mejorar, aunque a veces no me deja desayunar", añade.

La confianza en sus posibilidades recae en la preparación, que califica de "mejor que el año pasado" y en el coche, un Mini Cooper que a diferencia de Sainz no es un 'buggy': "El coche ha mejorado bastante. Hemos pasado de un biturbo a un turbo simple, hemos mejorado la suspensión... tenemos muy buen coche".

No obstante, también reconoce que el Dakar de 2019 "va a estar abierto a todos, va a ser muy intenso y difícil". "Fuera de pista quizá el 'buggy' es más rápido, pero en dunas se equilibra. Si se quedan atascados, a los de dos ruedas motrices les cuesta más salir. Si no ganamos no será por coche", añade sobre una edición que se correrá en arena en un 70%.

Sin embargo, se muestra un tanto más crítico por la presencia de 'buggys' ligeros en la misma categoría que los coches: "Es como si pones a correr el coche de Lewis Hamilton en una pista de karts, pues ganan los karts. Se invierte mucho dinero en estos prototipos y se sale de la lógica, tendrían que ser de serie".

En un nivel más reflexivo, Roma ve aún lejos la vuelta del Dakar a terreno africano, aunque reconoce que es de aquellos que lo prefiere: "A muchos nos gustaría, aunque Sudamérica tiene sitios espectaculares. ASO tiene que reflexionar, hay espacio para hacer cosas. El futuro más seguro es Sudamérica, sinceramente".

"Antes nos criticaban por correr en África, pero gracias a eso dimos visibilidad a los problemas del continente. Ahora no se ve a los que nos criticaban", reflexiona el piloto.