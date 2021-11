El Getafe, el Leganés, el Valencia y el Espanyol ganaron al Córdoba (5-1), al Rayo Vallecano (0-1), al Ebro (1-0) y al Cádiz (1-0), respectivamente, y se clasificaron para los octavos de final de la Copa del Rey. [FC Barcelona-Cultural Leonesa en directo, miércoles a las 21:30 en Teledeporte y RTVE.es]



De todos, el equipo que más sufrió fue el Espanyol, que estuvo a punto se recibir una sorpresa en Cornellà-El Prat de un equipo de Segunda División. Tenía que remontar el 2-1 del choque de ida y los hombres de Joan Francesc "Rubi" lo consiguieron con incertidumbre y pidiendo la hora.



En el último tramo del choque, apareció Hernán Pérez para marcar con un disparo desde dentro del área tras una buena triangulación que dio la clasificación al Espanyol, que vivía una pequeña crisis tras tres derrotas consecutivas en Liga. Su tanto, dio oxígeno a un equipo que seguirá adelante en la Copa con sufrimiento.

Ángel guía al Getafe a los octavos con sus tres goles

El Getafe finiquitó este martes su pase a los octavos de final de la Copa del Rey con un cómodo triunfo ante el Córdoba (5-1) que hizo bueno el 1-2 cosechado por los madrileños en el duelo de ida.



Portillo abrió la cuenta en el minuto 17 al aprovechar un fallo clamoroso del guardameta Marcos, quien no fue capaz de blocar un cómodo centro desde la izquierda de Leandro Cabrera y dejó el esférico a los pies del goleador.



A partir de ahí asomó un poco más el Córdoba, pero al filo del descanso encajarían el segundo los andaluces al señalar Martínez Munuera un penalti de Jesús Valentín sobre Ángel después de que el zaguero se confiara en exceso. El propio Ángel engañó al portero con su lanzamiento, algo que no pudo ver ya el técnico visitante Curro Torres pues fue expulsado por protestar la decisión.



No terminó ahí el acierto de los locales, ya que, al poco de retornar al verde tras el descanso, aumentaron la renta cuando Rober Ibáñez cazó un balón muerto en el área tras el contraataque de Gaku y marcó después de quebrar a un defensa.



Aythami, de cabeza y adelantándose a Antunes en un córner, recortó distancias para los cordobeses. Mero espejismo pues la repuesta en la portería contraria sería contundente al adjudicarse Ángel dos goles más en un par de minutos.