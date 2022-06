El portero belga Thibaut Courtois, fichado por el Real Madrid, ha sido presentado este jueves en el palco del Santiago Bernabéu, donde en un breve discurso ha asegurado estar "cumpliendo un sueño".

02.39 min Courtois: "Cumplo un sueño llegando al Real Madrid"

Courtois ha añadido que los que le concen "saben lo mucho que he trabajado para llegar aquí, es una responsabilidad y un orgullo". El exportero del Chelsea, que jugó antes en el Atlético de Madrid, no ha escondido su pasado: "He sido rival y sé lo que es enfrentarse al Madrid. Hoy soy uno de los vuestros y quiero estar a la altura".

Posteriormente, en rueda de prensa, desveló el motivo por el que dijo que desde niño siempre ha sido seguidor del Real Madrid: "Todos sabemos cuando somos niños que siempre hay algún club que te llama mucho la atención. Aquí había un portero como Iker Casillas que me llamaba atención por su edad y por cómo afrontaba un reto tan importante con la presión que suponía".

01.03 min Courtois, un meta de altura para la portería del Madrid

"Tenía una camiseta de Iker de cuando hubo un partido entre el Real Madrid y el Anderlecht en 2002, cuando yo tenía diez años. Luego, la gente que iba a ver al Real Madrid me traía también un regalo", confesó el belga.

"He recibido muchas ofertas, algunas económicamente mejores, pero este es el mejor club del mundo. Además mis hijos viven aquí y cuando oyes que hay interés del madrid no hay duda donde quieres estar", añadió.

En cuanto a su pasado en el Atlético: "Al Atlético le tengo mucho respeto y guardo un recuerdo bonito porqué allí pasé una etapa magnífica. El partido de Supercopa se celebra a los pocos días de llegar, pero si tengo que jugar estaré listo".

"Mi objetivo era venir aquí, todo el mundo lo sabía, aunque no se podía decir en la prensa. No creo que haya un cambio con la afición del Atlético, que es un club al que le tengo el máximo respeto. Nunca he besado un escudo hasta hoy, que siento que estoy donde quiero estar", concluyó.

Preguntado por su dorsal, dijo: "Aún no sé qué número voy a llevar. A final de mes prepararán el dorsal y me lo dirán, pero eso para mi no es importante. Lo importante es ayudar al equipo".

El presidente del club, Florentino Pérez, le ha dado la bienvenida como "uno de los mejores porteros del mundo, si no el mejor", destacando que a sus 26 años posee "una extensa experiencia". Pérez ha desgranado su amplio palmarés, sin olvidar los títulos logrados en España con el Atético.

"Posiblemente hoy comienza el mayor de tus desafíos. La ciudad de Madrid es tu casa y tu corazón estaba aquí con tus hijos", ha resaltado el presidente del Madrid.