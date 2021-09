Mundial de Budapest | Waterpolo

Ficha técnica: 10 - España: Daniel López; Alberto Munárriz (1), Marc Minguell (1), Albert Español (2), Francisco Fernández (1), Blai Mallarac (-), Roger Tahull (4) -equipo inicial- Álvaro Granados (-), Miguel del Toro (-), Alejandro Bustos (-), Alberto Barroso (1), Víctor Gutiérrez (-). 11 - Rusia: Vitaly Statsenko; Danil Merkulov (3, 1p), Ivan Nagaev (2), Dimitrtii Kholod (-), Sergei Lisunov (3), Roman Shepelev (-) -equipo inicial- Nikolay Lazarev (-), Egor Vasilyev (-), Nikita Dereviankin (2), Alexey Bugaychuk (1), Ivan Suchkov (-). Parciales: 2-3, 2-4, 3-3 y 3-1. Árbitros: Adrian Alexandrescu (ROM), Vojin Putnikovic (SRB). Exclusiones: Granados, del Toro, Bustos (2), Minguell, Fernandez (2), Gutierrez por España; Vasilyev (2), Ashaev, Nagaev, Suchkov (2) y Shepelev (2) por Rusia. Incidencias: Encuentro de octavos en el 17 Mundial de Natación de FINA en Budapest, de disputado en la piscina "Hajós Alfréd" de Budapest.

La selección española masculina de waterpolo ha quedado eliminada en los octavos de final del torneo mundialista al perder ante Rusia por 10-11, en un partido en el que los de David Martín fueron siempre a remolque. [Mundial de natación en directo, del 14 al 30 de julio en Teledeporte y RTVE.es]



Los españoles no estuvieron acertados en los momentos determinantes del partido, a veces por falta de puntería y en otras por la calidad del rival.



A diferencia de en el resto de partidos de este Mundial, España salió con determinación, en defensa y, también en ataque. Buscó balones a la boya, especialmente a Roger Tahull, y jugar rápido ante la rocosa defensa rusa.



Además los de David Martín aprovecharon las primeras superioridades y consiguieron las primeras ventajas. Anotó Tahull en un palmeo el 1-0, igualó Merkulov y Alberto Barroso marcó desde lejos en otra acción de seis contra cinco (2-1), a 4:30 del final del primer cuarto.



Sin embargo a partir de aquí, el juego de España se atascó. Llevó Rusia a su terreno, el del físico y pudo jugar con más tranquilidad, lo que se tradujo en un parcial 0-2, con goles de Merkulov y Nagaev y los primeros ocho minutos finalizaron con 2-3 para los rusos.



En el segundo cuarto, el partido se convirtió en un intercambio de goles. Los dos equipos solo marcaban en acciones de superioridad, los rusos se adelantaron con 2-4 y 3-5, pero el encuentro se complicó en la recta final.



Marcó Minguell el 4-5 y en los últimos 37 segundos antes de llegar al descanso, los rusos le dieron un vuelco al partido. Una acción afortunada, en la que el boya Lisunov, agotado, no siguió a su defensor y se quedó en ataque, permitió el 4-6 después de que España no acertara en la ofensiva y el ruso jugará una acción solo ante López Pinedo.



En la última acción del primer tiempo, Nagaev resolvió con un disparo seco que puso el 4-7 en el marcador y toda la tensión para España ante el segundo tiempo.



En el tercer cuarto apareció Albert Español, que marcó el 5-7. Otra acción del boya Lisunov, imparable para los de David Martín, puso el 5-8 en su tercer gol, pero se produjo la reacción. De nuevo Español, en un disparo desde el perímetro, y Tahull, en una jugada de boya, acercaron a los españoles (7-8), antes de que Merkulov y Dereviankin volvieran a poner distancia en el marcador (7-10) en la recta final del tercer cuarto.



En los últimos ocho minutos, las cosas no cambiaron en el inicio. Bugaychuk puso el 7-11 y Tahull redujo hasta el 8-11. Un gol de Fran Fernández hizo abrigar esperanzas para los españoles a 2:12 para el final.



Con 1:45, España recuperó la posesión, pero Tahull no pudo controlar la bola ante la presión de los rusos. En el último suspiro, el boya español, máximo goleador español con cuatro tantos, consiguió descontar hasta el 10-11.