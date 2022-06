NBA - All-Star Game

Ha tenido que ser gracias a la lesión de su compañero de los Bulls Jimmy Butler pero Pau Gasol podrá disputar este domingo en Toronto su sexto All-Star, el partido que reúne a las principales estrellas de la NBA, cuya 65 edición tendrá lugar en el Air Canada Centre de la ciudad canadiense. Es la primera ocasión en la que un encuentro de estas caracerísticas se celebra fuera de territorio estadounidense.

El jugador español había hecho méritos suficientes para estar en esta gran cita anual del baloncesto norteamericano: se quedó a las puertas en la votación popular pero, incomprensiblemente, tampoco fue seleccionado por los entrenadores como reserva. Su inclusión por la lesión de Butler no es ningún demérito sino el reconocimiento a un jugador fantástico que, en el supuesto ocaso de su carrera, está acumulando números de estrella (17 puntos, casi 11 rebotes y 3,4 asistencias por noche).

El panorama es muy distinto al de 2015, cuando Pau Gasol y su hermano Marc, ahora lesionado, protagonizaron un histórico salto inicial en el Madison Square Garden de Nueva York como titulares de los equipos de ambas conferencias.

Sea como fuere, a sus 35 años Gasol podrá sumar una nueva presencia en esta prestigiosa cita y, además, asistir a la despedida de su gran amigo y compañero en los Lakers Kobe Bryant, con quien jugó tres finales y logró dos anillos con la camiseta de la franquicia angelina. Desde que hace unos meses la ‘Mamba Negra’ anunciara que esta iba a ser su última temporada en activo, las canchas por las que han desfilado los Lakers se han convertido en un homenaje a Bryant y se espera que algo similar suceda en este All-Star, un partido hecho a la medida del genial escolta.

"Será muy especial enfrentarme a Kobe Bryant en su último All-Star", ha declarado Pau en las horas previas el encuentro y ha asegurado que tratará de "disfrutar los momentos que estemos juntos en la cancha, será un momento muy emocionante".

Kobe, dispuesto a competir

No podemos olvidar que Bryant tiene marcadas unas cuantas muescas en el Partido de las Estrellas, del que ha sido cuatro veces jugador más valioso –récord que comparte con Bob Pettit, jugador de los 50 y los 60-. Además, es el más votado de la historia (30.260.939 votos, muy por delante de Shaquille O’Neal y LeBron James), el jugador que más veces ha sido elegido para un quinteto inicial (15, si contamos la de este domingo) y mantiene el récord de puntos conseguidos, 280, pero esta marca caerá antes o después pues LeBron James, al que aún le quedan varias temporadas por delante, ha conseguido hasta el momento 278.

Kobe ya ha advertido que no viene al All-Star a recibir palmaditas en la espalda sino a competir. Y eso, viniendo de un tipo como él, significa que va a ir a por todas, sobre todo si tenemos en cuenta que en las dos últimas citas no pudo estar presente por lesión. No hay que olvidar que en esta misma cancha el escolta de los Lakers le endosó hace diez años nada menos que 81 puntos a unos Toronto Raptors en los que por entonces militaba José Manuel Calderón, lo que puede suponer una dosis extra de motivación.

Aunque no podrá igualar los seis anillos de su gran ídolo, Michael Jordan, la carrera de Kobe Bryant forma ya parte de la historia de la NBA.