Alberto Contador señaló al final de la novena etapa que su Tour "empieza mañana", en referencia a la tercera jornada en Los Vosgos, con el primer final en alto de La Planche des Belles Filles.

"Mañana será otra cosa, empieza mi Tour y veremos cómo están las fuerzas de cada uno. A ver como recupero de hoy, pero veo que hay gente fuerte", señaló Contador.



El madrileño se refirió principalmente a Nibali. "Es un gran corredor y no se si irá a la defensiva o a atacar. Pero habrá que estar atento a Richie Porte, Valverde y otros, veremos qué pasa".

Sobre la etapa de hoy admitió más relajación, pero resaltó su exigencia. "Ha sido relajada en movimiento, pero exigente, con 40 de media y 3.000 metros de desnivel, además ha llovido y el desgaste ha sido grande. Astana tiene un equipazo y lo ha demostrado".



Contador se refirió a la pérdida del liderato de Nibali. "No es nada del otro mundo. Suponía mucho desgaste y han decidido dejarlo", concluyó.

"La etapa de mañana es muy importante para este Tour. Es la más dura de estos primeros diez días y va ser muy exigente . Veremos cómo nos responden las fuerzas, pero creo que estoy bien y el equipo también. Vamos a salir a por todas. Sigo estando delante y eso es lo importante", dijo el jefe de filas del Movistar. El ciclista murciano tiene claro que los rivales "no van a permitir" que se mueva y que los favoritos siguen siendo Nibali y Contador. Sobre la pérdida del maillot amarillo de Nibali ante el francés Tony Gallopin, Valverde no se sintió sorprendido. "Me parece normal, llevaban muchos días con el peso de la carrera y lo han cedido a Gallopin, que es un gran corredor, pero no sé si podrá defenderlo", señaló. Sobre la octava etapa comentó su dureza debido a un ritmo que se concretó en 40 kms/hora, con seis puertos en el recorrido. " El día ha sido bastante duro porque se ha salido muy rápido . Cuando se formó la fuga hemos ido relativamente bien, pero el recorrido era bastante selectivo", concluyó.

'Purito' tratará de ganar el maillot de la montaña

El español Joaquín "Purito" Rodríguez ha afirmado que su objetivo principal en este Tour de Francia será vestir en París el maillot de puntos rojos de rey de la montaña.



El ciclista del Katusha, que llegó al Tour en mala forma tras haber sufrido una caída en el pasado Giro de Italia, no se considera en condiciones de repetir el tercer puesto logrado el año pasado. "Intentaré ganar el maillot de la montaña, ya dije que era uno de mis objetivos", indicó el catalán al término de la etapa del día entre Gérardmer y Mulhouse, en la que estuvo en la escapada y esprintó para llevarse los puntos de esa clasificación.



Rodríguez sumó once puntos y se encuentra a siete del ganador de la etapa, el alemán Tony Martin, que se vistió el maillot de puntos rojos. Pero por delante el español no tiene grandes escaladores y la mayor parte de la montaña queda por delante en este Tour.



"Trataré mañana de meterme entre los mejores. Ganar una etapa no está excluido, si se pone a tiro. Puede ayudarme también para ser rey de la montaña. Pero una etapa en el Tour ya la he ganado y si logro el maillot de puntos sería precioso", aseguró.



Pese a todo, "Purito" indicó que sus sensaciones siguen sin ser ideales, pese a que estuvo en la larga escapada del día. "Llegaba la montaña, que es mi terreno y tenía que intentarlo. Pero las sensaciones no son las mejores. He sufrido más de lo que pensaba", indicó.