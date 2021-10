Juegos Olímpicos de Sochi 2014

El cuarteto sueco femenino de esquí de fondo 4x5 kilómetros se impuso de manera imprevista en la prueba olímpica de los Juegos de Invierno de Sochi 2014 y sumó el primer oro en su medallero. La prueba, con Noruega como gran derrotado, registró un emocionante final al esprín, en el que Suecia batió a Finlandia y Alemania.

El equipo de Noruega, imbatido durante los últimos cuatro años, no pudo defender su título. El cuarteto formado en Sochi por Heidi Weng, Therese Johaug, Astrid Jacobsen y Marit Bjoergen, se hundió y llegó en quinta posición, a53 segundos del de Suecia.

Las suecasIda Ingemarsdotter, Emma Wiken, Anna Haag, Charlotte Kalla se llevaron el oro histórico para ellas y su país, con un tiempo de 53:02.7. En un apretado esprín final, la fuerza de Charlotte Kalla hizo que Suecia le sacará cinco décimas de segundo a Finlandia y nueve a Alemania.

Joe Pavelski (San José Sharks/NHL), uno de los destacados del 'US Team' adelantó a su equipo con 10:37 restantes para la conclusión del periodo, pero con siete para el final, de nuevo Datsyuk igualó el partido. Para mayor alegría para del mayoritario público ruso presente hoy en el impresionante palacio de hielo de Adler, con capacidad de 12.000 espectadores y que registró lleno total.

Rusia se adelantó por mediación de Pavel Datsyuk (Detroit Red Wings/NHL), a falta de once minutos para la conclusión del segundo periodo, después de que el primero de los tres actos concluyese sin goles.

Seria lesión de la rusa Komissarova

La atleta rusa Maria Komissarova se lesionó seriamente en su columna vertebral en un accidente ocurrido durante los entrenamientos de 'skicross', disciplina del esquí estilo libre, y tuvo que ser operada inmediatamente, según informó la delegación rusa.

"La atleta fue víctima de un serio traumatismo", indicaron estas fuentes, aunque sin precisar la naturaleza de la lesión. Komissarova fue evacuada urgentemente del Parque olímpico de Rosa Khoutor y llevada al hospital número 8 de Krasnaïa Poliana, construido especialmente para estos Juegos.

Los médicos efectuaron los exámenes necesarios y tomaron la decisión de operar inmediatamente a la atleta", continuó el comunicado del equipo ruso. Según la agencia rusa R-Sport, Komissarova sufriría una fractura de la columna vertebral con desplazamiento y la naturaleza de la lesión no permitiría llevarla hasta Moscú para ser operada.

La deportista rusa, de 23 años, no forma parte de las favoritas del 'ski cross', aunque obtuvo un podio en una prueba de la Copa del Mundo de 2012. Según la biografía difundida a la prensa para estos Juegos Olímpicos: "Quien no se arriesga no bebe champán", es una de las máximas de Maria Komissarova.