Raúl: "No pude despedirme como me hubiera gustado"

Gracias al trofeo Santiago Bernabéu se rinde homenaje a un icono madridista como Raúl González. El que fuera capitán del equipo blanco regresa a su casa para disfrutar del reconocimiento que en su día la afición que le idolatra no pudo dedicarle el día que decidió abandonar el Real Madrid.

El eterno 'siete' ha mostrado su alegría por volver a Madrid para jugar en "su casa" y no ha escondido su deseo de volver algún día al club para trabajar de nuevo en el organigrama blanco. "De momento me siento jugador y me siento bien, tengo un año más de contrato, después tomaré la decisión más conveniente. Volver al Real Madrid está en mi pensamiento. Cuando crea que pueda aportar algo al club estaré encantado de volver", aseguró.

“Casillas va a estar en su papel de capitán“

Uno de los temas candentes en el madridismo es la situación que vive Íker Casillas. Raúl le conoce y ha asegurado que "Veo a Iker muy bien. Es un gran profesional, lo ha demostrado en todos los años que lleva jugando. Casillas va a estar en su papel de capitán y va a seguir trabajando duro para seguir ayudando al Real Madrid y a la selección española".

“Le quedan cuatro o cinco de muy buen nivel“

La situación que sufrió Casillas con José Mourinho la pasada temporada tras su lesión y la suplencia con la que ha comenzado con Carlo Ancelotti en una nueva etapa, no provocan, según Raúl, una situación en la que deba tomar la decisión que él tomó cuando decidió zanjar su etapa en el club. "Iker tiene 31 años, es portero y está en los mejores años. Le quedan cuatro o cinco de muy buen nivel. Está donde quiere estar, en su casa que es el Real Madrid. Unos meses de suplencia en toda una carrera son insignificantes", opinó.



"Estuve hace tres meses con él en Doha y le vi con ganas de seguir peleando y continuar aquí. Acaba de empezar un nuevo proyecto, con jugadores que han llegado un poco más tarde que otros. La temporada acaba de empezar, es un capitán que va a estar con sus compañeros y ayudar en todo momento", añadió. Además, descartó Raúl que el cariño de la afición madridista se pueda haber rebajado con el actual capitán. "Todo el madridismo sabe lo que ha dado Casillas y que es un gran profesional. El Real Madrid ahora mismo está empezando un nuevo proyecto y todo el mundo tiene que estar unido, empujar en una misma dirección. Casillas lo hace entrenando y el entrenador toma la mejor decisión", sentenció.