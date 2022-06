El presidente del Comité Olímpico Español y de la candidatura Madrid 2020, Alejandro Blanco, se ha declarado "optimista", a 40 días de la elección de la sede de los Juegos, por los que la capital española compite con Tokio y Estambul.

"Nosotros no tenemos mínimas, como en el atletismo, sino sensaciones, y las dos pruebas que hemos pasado nos permiten ser optimistas. Ojalá que todo el trabajo de estos años dé sus frutos porque Madrid necesita los Juegos", ha afirmado Blanco durante la presentación de la selección española de atletismo que participará en los Mundiales de Moscú.

Para el presidente del COE, "la candidatura de Madrid es la que mejor se adapta a lo que quiere el Comité Olímpico Internacional". Blanco ha acudido a la Federación Española de Atletismo para transmitir su apoyo a los atletas y a la propia Federación con miras a los Mundiales.

"No he podido asistir a los campeonatos de España en Alcobendas y lo sentí mucho porque me gusta el atletismo, un deporte en el que a veces se pide demasiado. Deseo lo mejor para estos 41 atletas y estoy seguro de que van a hacer un gran papel el Moscú. Pase lo que pase, tenéis en apoyo del COE porque os lo merecéis", ha subrayado.