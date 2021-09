El tenista Rafael Nadal ha afirmado, durante el acto en el que se le ha entregado la bandera que portará como abanderado español en la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos, que trabaja "día a día" para recuperarse de sus problemas en las rodillas. "Estoy haciendo todo lo posible para recuperarme. Después de Roland Garros he pasado un tiempo complicado, pero la ilusión es máxima, el trabajo es total y espero estar al cien por cien", explicó.



"Yo soy el mayor preocupado. Espero que las cosas vayan mejorando. Mi intención es llegar a Londres bien preparado, recuperado. Para eso trabajo cada día todo lo que puedo", añadió acerca de sus problemas físicos.



Nadal definió el año 2012 como "muy bueno": "Estoy disfrutando de jugar al tenis. Estos últimos meses he estado jugado quizás a uno de los mejores niveles de nunca. Estoy feliz pero queda la segunda mitad del año, Juegos incluidos".



Acerca de la competición olímpica, donde defiende la medalla de oro, declaró: "Es el título más difícil porque oportunidades en la carrera de un tenista hay dos o tres. Me siento muy afortunado por como estuve aquella semana en Pekín. Tuve la suerte de llegar de una manera casi impecable".



"Rivales intimidan todos, no se puede esconder que cuando uno compite contra los mejores sale a la pista sabiendo que puede ganar y perder. Hay que aceptar las dos cosas. Ya son años los que llevo compitiendo y uno sabe que hay momentos malos y derrotas", concluyó.