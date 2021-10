91 - Miami Heat (26+21+22+22): Chalmers (2), Wade (25), Bosh (10), Battier (9), James (29) -cinco inicial-, Miller (4), Jones (6), Haslem (6) y Cole (-).



85 - Oklahoma City Thunder (20+26+21+18): Westbrook (19), Sefolosha (6), Perkins (10), Durant (25), Ibaka (5) -cinco inicial-, Fisher (9), Collison (2), Cook (-) y Harden (9).



Árbitros: Joe Crawford, Ken Mauer y James Capers. No señalaron faltas técnicas. No hubo eliminados por personales.



Incidencias: Tercer partido de las Finales de la NBA con 20.003 espectadores.



La figura del alero LeBron James mantuvo su condición de líder y encabezó el ataque de los Heat de Miami que vencieron por 91-85 a los Thunder de Oklahoma City en el tercer partido de las Finales de la NBA.



La gran labor de James, que logró un doble-doble (29 puntos y 14 rebotes), también motivó al resto del equipo y especialmente al escolta Dwyane Wade y al ala-pívot Chris Bosh, los dos compañeros de los "Big Three" con los que se unió para buscar su primer título de campeón de liga.



Todavía están en la mitad del camino, pero los Heat lograron su segundo triunfo en la serie que dominan por 2-1 y lo más importante, por primera vez se mostraron como el equipo que tuvo capacidad de remontar un marcador adverso y además responder en los momentos decisivos del cuarto periodo. James, que anotó 16 puntos en la primera mitad, fue el que estableció siempre el ritmo en el juego de los Heat, que se fueron al descanso con la ventaja parcial de 47-46.



La figura de los Heat mantuvo su protagonismo en la segunda parte tanto en la aportación individual como de equipo, en la que surgió de nuevo Wade con su mejor inspiración encestadora. James, que en los dos primeros partidos anotó 30 y 32 puntos respectivamente, confirmó que está teniendo su mejor actuación en las tres Finales de la NBA que ha disputado y aunque hoy no pudo llegar a los 30 tantos, sí alcanzó por vigésima vez los 20 en lo que va de competición de la fase final de este año.



El alero estrella de los Heat se encuentra a sólo dos partidos más de empatar la mejor marca que estableció Wade con 22 de 20 puntos que consiguió en 2006 cuando los Heat ganaron el título de liga. Las acciones de James fueron las que permitieron a los Heat remontar una desventaja de 10 puntos que tuvieron en la segunda parte, que culminó con un segundo tiro de personal a falta de 16 segundos (89-85) para concluir el partido.



Los Thunder no pudieron mantener el balón en la siguiente posesión, al perderlo, y Wade, desde la línea de personal, sentenció con otros dos puntos y parcial de 91-85, que luego sería el definitivo. Wade confirmó que ha superado la crisis de juego y mantuvo de nuevo la eficacia en el ataque al aportar 25 puntos, 14 en la segunda mitad, capturó siete rebotes y repartió siete asistencias. Bosh los apoyó con su juego dentro de la pintura y bajo los aros al lograr un doble-doble de 10 puntos y 11 rebotes.



Los Heat dominaron de nuevo a los Thunder en las acciones bajo los aros al capturar 45 rebotes por 38 del equipo de Oklahoma City. Además el factor sorpresa estuvo de nuevo de su lado con el alero Shane Battier, que se mantuvo encendido en los triples y estuvo perfecto en todo lo que tiró a canasta.

Battier aportó nueve puntos (2-2, 2-2, 3-3), tres rebotes y una recuperación de balón.



El alero Kevin Durant se mantuvo como líder encestador de los Thunder al conseguir 25 puntos, seis rebotes y dos tapones, pero no pudo ser decisivo en la segunda parte al anotar sólo 12 tantos. Los Thunder tenían dominado el partido en el tercer periodo cuando lograron una ventaja de 10 puntos (54-64) y 4:33 por jugarse después de una jugada de cuatro tantos que protagonizó el base Derek Fisher (triple y tiro de personal).



Pero Durant cometió su cuarta personal y se tuvo que ir al banquillo, lo que hizo que los Thunder perdiesen el momento ofensivo porque el escolta James Harden esta vez no estuvo inspirado y no ayudó a mantener la ventaja.



Los Heat anotaron los últimos siete puntos del periodo, incluido un triple de James que le dio al equipo de Miami la ventaja parcial de 69-67 con la que concluyó el tercer cuarto. Harden fue la decepción de los Thunder en el partido al aportar nueve puntos después de fallar ocho de 10 tiros de campo, incluidos los cuatro intentos de triples, aunque consiguió seis rebotes, seis asistencias y dos recuperaciones de balón, que al final no sirvieron para evitar la derrota.



Mientras que el cuestionado base Russell Westbrook siguió sin ser decisivo para los Thunder y sus 19 puntos, cinco rebotes y cuatro asistencias no impidieron la derrota de su equipo. El pívot Kendrick Perkins logró un doble-doble de 10 puntos y 12 rebotes, que lo dejaron como el mejor jugador de los Thunder en el apartado defensivo.



El ala-pívot hispano congoleño Serge Ibaka, que disputó 22 minutos, tampoco tuvo protagonismo en el juego bajo los aros al anotar cinco puntos, capturar cinco rebotes y poner dos tapones.